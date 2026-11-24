Phiên giao dịch ngày 23/11 đánh dấu một cú đảo chiều mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cả ba chỉ số chính đều tăng vọt sau khi Nvidia thông báo ông Jensen Huang trở lại giữ chức Giám đốc điều hành (CEO).

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chốt phiên 23/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.447,98 điểm, tương đương 3,01%, lên 49.595,31 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 326,78 điểm, tương đương 4,73%, lên 7.237,17 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1.471,83 điểm, tương đương 6,51%, lên 24.089,56 điểm.

Phiên này, nhóm công nghệ dẫn dắt đà tăng, với Nasdaq bứt lên mạnh nhất trong ba chỉ số. Giá cổ phiếu của Nvidia tăng 31,48%, lên 165,05 USD. Theo AFP, mức tăng này bổ sung hơn 900 tỷ USD giá trị vốn hóa cho riêng nhà sản xuất chip AI này.

Những dấu hiệu bắt đáy xuất hiện từ sớm, nhưng lực mua chỉ thực sự tăng vọt khi Nvidia công bố thông tin về ông Huang ít phút trước giờ mở cửa. Tập đoàn công nghệ này cho biết hội đồng quản trị đã hài lòng về sự thẳng thắn của ông Huang và về năng lực lãnh đạo Nvidia của ông.

Hội đồng quản trị nhất trí khôi phục đồng thời ba vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị đối với ông Huang, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định được đưa ra sau các cuộc thảo luận với ông Huang và sau khi tham vấn ý kiến các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ. Nvidia cho biết hội đồng quản trị tin tưởng việc ông Huang trở lại không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia. Theo WSJ, quyết định này khép lại 11 ngày điều hành tạm quyền của bà Colette Kress.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của hội đồng quản trị Nvidia trên mạng xã hội Truth Social. Ông đánh giá đây là quyết định đúng đắn và phù hợp khi đưa nhà sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí CEO.

Ông Glen Smith, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản GDS Wealth Management, nhận định thông báo của Nvidia đã giải tỏa một yếu tố bất ổn lớn đối với lĩnh vực AI, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Ông Chris Low thuộc FHN Financial, công ty chuyên kinh doanh và tư vấn chiến lược trái phiếu cho khách hàng tổ chức, cho rằng rõ ràng đã có lực mua bắt đáy tham gia thị trường. Ông gọi tuần trước là một tuần tàn khốc.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên 23/11 không nằm ở biên độ tăng của các chỉ số, mà ở chỗ phản ứng tích cực chỉ tập trung ở thị trường cổ phiếu. Trên thị trường tín dụng, WSJ ghi nhận cổ phiếu và trái phiếu CoreWeave cùng tăng nhờ thông tin về Nvidia. Nhưng tờ báo này đánh giá giới đầu tư tín dụng nhìn chung không phấn khích như người mua cổ phiếu. Sự phân hóa đó đặt dấu hỏi về mức độ bền vững của đợt phục hồi, nhất là khi nhu cầu vốn cho hạ tầng AI tiếp tục được chú ý và rủi ro chính sách vẫn hiện hữu. Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD gần như đứng yên ở mức 99,03 điểm, chỉ tăng 0,01%.

Ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Cũng trong phiên 23/11 tại Mỹ, chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) của SK hynix giao dịch trên sàn Nasdaq tăng 20,71 USD, tương đương 20%, lên đóng cửa ở mức 124,28 USD/cổ phiếu. Phiên trước đó, ADR này chốt ở mức 103,57 USD/cổ phiếu. SK hynix hiện là một trong những nhà cung cấp chủ chốt chip nhớ băng thông cao (HBM) dùng trong các bộ xử lý AI của Nvidia. Do mối liên hệ chặt chẽ đó, cổ phiếu doanh nghiệp này đặc biệt nhạy cảm trước những thay đổi về triển vọng kinh doanh và nhân sự cấp cao của tập đoàn Mỹ.

Theo một số nhà quan sát, sự trở lại của ông Huang đã giúp xử lý được vấn đề về nhân sự, nhưng không xử lý được các vấn đề pháp lý và chính sách bao quanh Nvidia. Một nhà phân tích lưu ý điều này không đồng nghĩa với việc giai đoạn biến động đã kết thúc khi Nvidia vẫn nằm trong tầm ngắm của các cơ quan điều tra. Tờ New York Times ngày 23/11 cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent yêu cầu Nvidia giải đáp về hoạt động bán chip sang Trung Quốc.

Áp lực vĩ mô cũng chưa giảm. Các nhà phân tích cho rằng những yếu tố gây sức ép lên cổ phiếu trong các tuần gần đây vẫn còn, trong đó có lo ngại về cách thức tài trợ cho quá trình xây dựng hạ tầng AI. Chính nhu cầu vốn khổng lồ này đã làm trầm trọng thêm lạm phát và nâng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, giới phân tích tiếp tục chỉ ra ba sức ép quen thuộc với nhóm cổ phiếu AI, gồm lo ngại về định giá quá cao của các doanh nghiệp trong ngành, khả năng suy giảm đầu tư vào trung tâm dữ liệu và triển vọng siết chặt quy định quản lý.

Vì vậy, một số chuyên gia cảnh báo đợt tăng điểm có thể chỉ mang tính kỹ thuật. Ông Jonas Goltermann, chuyên gia kinh tế thị trường cấp cao tại công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, nhận định thị trường đang trải qua một đợt phục hồi ngắn hạn sau khi giảm sâu, trong khi nguy cơ tiếp tục bán tháo vẫn hiện hữu.