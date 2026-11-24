Ảnh minh họa du lịch Ninh Bình: Mekong ASEAN

Ngày 24/11 hằng năm được Quốc hội xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nghị quyết số 28/2026/QH16. Năm nay cũng là lần đầu tiên ngày này được tổ chức trên phạm vi cả nước, với người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc mà còn thể hiện sự quan tâm ngày càng rõ nét đối với vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước.

Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ, văn hóa không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc hay nâng cao đời sống tinh thần. Những giá trị văn hóa còn chứa đựng tiềm năng kinh tế lớn, có thể tạo ra sản phẩm, dịch vụ, việc làm, mở rộng thị trường và góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong các chủ trương lớn về phát triển văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Các chính sách hướng tới tăng cường nguồn lực đầu tư, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, phát triển công nghiệp văn hóa và tạo điều kiện để người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng thành quả văn hóa.

Từ nghị trường đến những quyết sách mở rộng không gian phát triển văn hóa

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vừa qua, lĩnh vực văn hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế. Quốc hội dành nhiều phiên nghị sự thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến thể dục, thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo và báo chí.

Những nội dung được đặt lên bàn nghị sự cho thấy yêu cầu phát triển văn hóa hiện nay đã vượt ra ngoài phạm vi đầu tư cho các thiết chế hay bảo tồn di sản đơn thuần. Vấn đề cốt lõi là hình thành một hệ sinh thái đủ điều kiện để ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng, sản phẩm văn hóa được đưa ra thị trường và các chủ thể tham gia có thể tạo ra giá trị kinh tế từ chính tài nguyên văn hóa.

Trong đó, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng tạo thêm khuôn khổ pháp lý cho một lĩnh vực còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là có thêm cơ chế ưu đãi, mà còn phải xác định được những không gian, lĩnh vực và mô hình phát triển có khả năng tạo ra giá trị mới.

Trao đổi với Mekong ASEAN bên lề phiên thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Tạ Đình Thi (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cho rằng cần có những cơ chế đặc thù, mạnh mẽ hơn nhằm tạo thêm động lực và không gian phát triển cho các ngành công nghiệp văn hóa. Đại biểu tập trung vào ba nhóm vấn đề: phát huy lợi thế văn hóa biển, đảo; phát triển công nghiệp văn hóa thân thiện với môi trường và mở rộng phạm vi thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình kinh doanh mới trên môi trường số.

Về văn hóa biển, đảo, đại biểu Tạ Đình Thi đề nghị ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên lợi thế biển, đảo của Việt Nam; hình thành các tổ hợp sáng tạo văn hóa tại khu vực ven biển, hải đảo và đô thị ven biển. Các dự án thuộc lĩnh vực này cần được hưởng ưu đãi về thủ tục đầu tư, thuê đất và thuế, nhất là khi triển khai tại các khu kinh tế ven biển, đặc khu và hải đảo. Theo đại biểu, đây là hướng đi vừa khai thác tiềm năng văn hóa biển, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân ven biển và phát huy sức mạnh mềm văn hóa.

Với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo vệ môi trường, đại biểu đề nghị khuyến khích các mô hình sản xuất, tiêu dùng văn hóa xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Những doanh nghiệp, dự án sử dụng công nghệ sạch, vật liệu tái chế hoặc có đóng góp tích cực cho hệ sinh thái cần được xem xét ưu đãi về thuế và tín dụng. Qua đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh văn hóa có thể gắn với trách nhiệm môi trường và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đối với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đại biểu Tạ Đình Thi đề nghị mở rộng phạm vi thử nghiệm có kiểm soát, không chỉ giới hạn ở công nghệ, quy trình mới mà còn bao gồm các mô hình kinh doanh, phương thức phân phối và tiêu dùng sản phẩm văn hóa trên môi trường số, nhất là những mô hình dựa trên tài sản số và quyền sở hữu trí tuệ. Theo đại biểu, cách tiếp cận này sẽ giúp Việt Nam chủ động đón đầu các xu hướng mới của công nghiệp văn hóa toàn cầu.

Nhìn từ những kiến nghị này, phát triển công nghiệp văn hóa không đơn thuần là khai thác những giá trị đã có, mà còn phải tạo ra không gian để hình thành sản phẩm, mô hình kinh doanh và phương thức sáng tạo mới. Đây là điều kiện quan trọng để tài nguyên văn hóa tham gia sâu hơn vào thị trường, tạo thêm việc làm và đóng góp cho tăng trưởng.

Đại biểu Tạ Đình Thi (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội). Ảnh: Kiều Chinh/Mekong ASEAN.

Di sản tạo ra giá trị, cộng đồng phải được hưởng lợi

Nếu câu chuyện công nghiệp văn hóa đặt ra yêu cầu mở rộng thị trường và không gian sáng tạo, thì việc khai thác giá trị di sản lại đặt ra một vấn đề không kém phần quan trọng: ai thực sự được hưởng lợi khi những giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm kinh tế?

Đây là vấn đề được đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn ĐBQH TP Huế) nhấn mạnh khi trao đổi bên lề Quốc hội. Theo đại biểu, điểm nghẽn lớn hiện nay không hẳn nằm ở việc thiếu tài nguyên văn hóa hay thiếu chủ trương, chính sách, mà là thiếu cơ chế thực thi đầy đủ, đồng bộ để chuyển hóa di sản thành giá trị mà người dân được hưởng lợi.

Thực tế, tại nhiều địa phương, di sản văn hóa đã trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, quan hệ giữa doanh nghiệp khai thác với cộng đồng nắm giữ, thực hành và trao truyền di sản vẫn còn những bất cập. Người dân có thể tham gia trình diễn, cung cấp sản phẩm hoặc chất liệu văn hóa, nhưng chưa chắc đã có vị thế tương xứng trong việc quyết định cách thức khai thác và phân chia lợi ích.

Từ thực tế này, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề xuất cần hoàn thiện cơ chế về quyền khai thác di sản, quan hệ hợp tác giữa cộng đồng với doanh nghiệp; xây dựng mẫu hợp đồng, thỏa thuận sử dụng và khai thác giá trị văn hóa, đồng thời quy định rõ việc chia sẻ lợi ích giữa cộng đồng, doanh nghiệp và Nhà nước. Theo đại biểu, người dân không chỉ là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền di sản mà còn phải thực sự được hưởng lợi từ những giá trị văn hóa do mình tạo dựng.

Đề xuất này đặt ra một nguyên tắc quan trọng trong phát triển kinh tế di sản: thương mại hóa không đồng nghĩa với việc tách di sản khỏi cộng đồng. Ngược lại, cộng đồng phải là một mắt xích có quyền lợi và trách nhiệm trong toàn bộ quá trình khai thác. Khi nghệ nhân có thu nhập từ nghề truyền thống, người dân có sinh kế từ hoạt động văn hóa và thế hệ trẻ nhìn thấy cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình, việc bảo tồn mới có nền tảng bền vững.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng lưu ý, việc chuyển hóa di sản hiện vẫn có xu hướng tập trung vào lễ hội, trình diễn và các hoạt động trên sân khấu, trong khi chưa trở thành hoạt động thực hành tự nhiên trong đời sống thường nhật. Nếu di sản chỉ được tái hiện trong những sự kiện mang tính thời điểm mà thiếu sự tiếp nối trong cộng đồng, nguy cơ mai một vẫn hiện hữu.

Từ đó, đại biểu đề xuất xây dựng hệ sinh thái kinh tế văn hóa ngay tại cơ sở, với Nhà nước hỗ trợ hạ tầng, đầu tư và đào tạo; doanh nghiệp tham gia về công nghệ, quản trị, kết nối thị trường; cộng đồng giữ vai trò chủ thể sáng tạo, sản xuất và cung ứng sản phẩm văn hóa, theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu.

Cách tiếp cận này cũng gợi mở hướng phát triển mới đối với các địa phương có lợi thế về di sản. Thay vì chỉ khai thác di sản như một điểm đến tham quan, cần kết nối di sản với thủ công truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật, thiết kế, du lịch trải nghiệm và các sản phẩm sáng tạo khác. Khi những giá trị văn hóa được kết nối thành chuỗi sản phẩm, dịch vụ, khả năng tạo việc làm và gia tăng thu nhập tại chỗ sẽ lớn hơn.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn ĐBQH TP Huế). Ảnh: Kiều Chinh/Mekong ASEAN.

Công nghiệp văn hóa muốn phát triển phải có thị trường, cơ chế khuyến khích sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia. Kinh tế di sản muốn bền vững phải bảo đảm quyền lợi của cộng đồng, giữ được bản sắc và duy trì sức sống của di sản trong đời sống.

Hai hướng tiếp cận này có điểm gặp gỡ: đưa văn hóa ra khỏi phạm vi bảo tồn thụ động, nhưng không đánh đổi giá trị văn hóa để chạy theo lợi ích kinh tế ngắn hạn.

Ngày Văn hóa Việt Nam vì vậy không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây còn là dịp nhìn lại cách đầu tư, khai thác và phát huy nguồn lực văn hóa. Một nền văn hóa phát triển không chỉ được đo bằng số lượng di sản được ghi danh, công trình được xây dựng hay sự kiện được tổ chức, mà còn bằng sức sáng tạo của xã hội, khả năng hình thành những sản phẩm có giá trị và chất lượng sống của cộng đồng.

Khi người sáng tạo có không gian phát triển, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, di sản được tiếp nối trong đời sống và người dân được hưởng lợi từ chính những giá trị mình gìn giữ, văn hóa mới có thể trở thành một nguồn lực phát triển bền vững.