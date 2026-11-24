Hiện mạng bay quốc tế tại Nội Bài có bình quân khoảng 305 chuyến bay chở khách mỗi ngày

Dòng khách trung chuyển đang ngày càng lớn

Ngày 1/12 sắp tới, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy lợi thế trung chuyển hàng không - mở rộng cơ hội phát triển du lịch Thủ đô”.

Hội thảo kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho lĩnh vực khai thác khách trung chuyển của Thủ đô.

Tại báo cáo đề dẫn, Ban tổ chức cho biết, trong xu hướng phát triển hàng không quốc tế, khách trung chuyển ngày càng được nhìn nhận không chỉ là hành khách sử dụng dịch vụ sân bay mà còn là một phân khúc thị trường có khả năng tạo giá trị cho điểm đến.

Nếu có đủ thời gian, điều kiện nhập cảnh và sản phẩm phù hợp, hành khách có thể rời sân bay để tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm hoặc lưu trú trước khi tiếp tục hành trình.

Kinh nghiệm từ Singapore, Bangkok, Dubai và Doha cho thấy, kết hợp mạng đường bay với dịch vụ du lịch, mua sắm và trải nghiệm có thể gia tăng sức hấp dẫn của các trung tâm hàng không. Đây cũng là hướng Hà Nội cần nghiên cứu để khai thác hiệu quả hơn lợi thế kết nối của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hiện mạng bay quốc tế tại Nội Bài có bình quân khoảng 305 chuyến bay chở khách mỗi ngày, gồm 153 chuyến đi và 152 chuyến đến. Đáng chú ý, lượng hành khách nối chuyến tăng liên tục: Năm 2023 đạt 224.848 lượt, năm 2024 đạt 271.160 lượt, năm 2025 đạt 397.688 lượt. Riêng 9 tháng năm 2026 đạt 412.613 lượt, vượt tổng số của cả năm trước.

Những con số trên cho thấy, dòng khách trung chuyển qua Nội Bài đang ngày càng lớn, mở ra dư địa để Hà Nội nghiên cứu khả năng chuyển một bộ phận hành khách thành khách tham quan, sử dụng dịch vụ và chi tiêu tại thành phố.

Cùng với sự gia tăng của lượng khách, năng lực phục vụ hành khách quốc tế tại sân bay cũng được cải thiện. Nhà ga hành khách T2 được mở rộng, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm, bổ sung quầy làm thủ tục, cửa khởi hành và thiết bị tự động hóa. Đây là những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại và kết nối ngày càng tăng.

Mạng đường bay quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận các thị trường khách. Theo thông tin của Vietnam Airlines, Hãng có 77 đường bay quốc tế, kết nối trực tiếp 44 điểm đến tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong năm 2026, Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay, gồm các đường bay Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội - Ahmedabad và Hà Nội - Hàng Châu, đồng thời tăng tần suất trên một số đường bay trọng điểm.

Mạng bay rộng hơn đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách có nhu cầu kết nối qua Hà Nội. Tuy nhiên, đường bay, nhà ga và năng lực phục vụ mới chỉ tạo nên điều kiện ban đầu.

Để khai thác hiệu quả dòng khách này, thành phố cần xác định đúng thị trường, tuyến bay, thời gian nối chuyến, điều kiện nhập cảnh và khả năng cung ứng dịch vụ tương ứng.

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Mở rộng cách tiếp cận thị trường, kết nối các lĩnh vực dịch vụ

Hà Nội không thiếu nguồn lực để phát triển các sản phẩm du lịch, tuy nhiên, vấn đề là những nguồn lực hiện có cần được kết nối theo một cách tiếp cận khác, phù hợp hơn với nhu cầu và hành vi của hành khách trung chuyển.

Năm 2025, Hà Nội đón 33,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 7,9 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 134,5 nghìn tỷ đồng. Thành phố có 3.769 cơ sở lưu trú với khoảng 72.400 phòng, 2.015 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 593 doanh nghiệp lữ hành nội địa và khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch.

Trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội đón và phục vụ 30,36 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt 7,57 triệu lượt, tăng 21,4%; tổng thu từ khách du lịch đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13%.

Đồng thời, hệ thống lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, điểm đến và dịch vụ của thành phố tương đối đa dạng. Các sản phẩm du lịch văn hóa - di sản, MICE, du lịch đêm, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm cũng đang được phát triển, tạo nguồn lực có thể kết nối với khách trung chuyển.

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Dù vậy, khách trung chuyển có đặc điểm khác biệt so với khách du lịch thông thường. Họ không chủ động lên kế hoạch lưu trú dài ngày tại Hà Nội; thời gian trải nghiệm hạn chế, mức độ chấp nhận rủi ro trễ chuyến thấp, đồng thời cần thông tin rõ ràng, dịch vụ đặt nhanh, chi phí minh bạch và hành trình có thể rút ngắn hoặc điều chỉnh.

Vì vậy, không thể chỉ lấy một tour thông thường rồi giảm thời lượng để trở thành sản phẩm dành cho khách trung chuyển. Một hành trình phù hợp phải được thiết kế từ thời gian nối chuyến thực tế, tính đầy đủ thời gian nhập cảnh, nhận hành lý, di chuyển, tham quan, ăn uống, quay lại sân bay và làm thủ tục cho chuyến bay tiếp theo.

Đây là sự thay đổi từ tư duy “có điểm tham quan thì xây tour” sang “có khoảng thời gian và nhu cầu cụ thể của khách thì thiết kế trải nghiệm tương ứng”.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở thời lượng sản phẩm, mà còn ở phương thức tổ chức và cung ứng dịch vụ du lịch. Khi hành khách rời sân bay để tham quan, nhu cầu có thể mở rộng sang vận chuyển, ăn uống, mua sắm, lưu trú, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và tiêu dùng sản phẩm địa phương.

Giá trị của dòng khách trung chuyển vì thế không chỉ được tính bằng số lượt khách được đưa ra khỏi sân bay, mà còn ở mức độ sử dụng dịch vụ, chi tiêu, hài lòng và mong muốn trở lại Hà Nội trong những hành trình dài hơn.