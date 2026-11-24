Dịch vụ biến tro cốt hoặc lông thú cưng thành kim cương đang thu hút sự chú ý. Ảnh: Shutterstock.

Thay vì chọn những chiếc bình đựng tro cốt hay món đồ lưu niệm in dấu chân thông thường, một số người tại Trung Quốc tìm đến dịch vụ chế tác kim cương từ lông hoặc tro cốt của thú cưng đã qua đời, như một cách lưu giữ kỷ niệm về người bạn thân thiết của mình.

Một phụ nữ ở Đông Bắc Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi chi 8.950 nhân dân tệ (1.350 USD) để đặt làm một chiếc nhẫn đính kim cương từ lông chú chó cưng.

Theo Jimu News, Chen Xing, sống tại tỉnh Cát Lâm, đặt làm chiếc nhẫn vào năm 2020, khi chú chó poodle tên Baobao đã bước vào tuổi già.

Đến tháng 2/2021, cô nhận được chiếc nhẫn vàng 18 karat, đính viên kim cương nặng 0,5 carat, có kiểu cắt hình vuông với các mặt giác đặc trưng, được chế tác từ lông của Baobao.

Sau khi Baobao qua đời vào tháng 4, Chen bắt đầu đeo chiếc nhẫn mỗi ngày. Cô cho biết món trang sức khiến cô có cảm giác như thú cưng vẫn luôn ở bên cạnh.

Kim cương tưởng niệm

Theo truyền thông Trung Quốc, quá trình chế tác một viên kim cương từ lông thú cưng thường cần ít nhất 3 gram lông.

Nhiều người đeo những viên kim cương tưởng niệm không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn để cảm nhận sự hiện diện của thú cưng. Ảnh: South China Morning Post.

Để chế tác kim cương, các đơn vị cung cấp dịch vụ trước tiên làm sạch, sấy khô và nghiền nhỏ lông hoặc tro cốt nhằm chiết xuất carbon. Phần carbon này sau đó được kết hợp với các vật liệu khác và đưa vào môi trường nhiệt độ, áp suất cực cao (HPHT) để tạo thành kim cương.

Một số nhà sản xuất thậm chí khẳng định viên kim cương thành phẩm được tạo ra hoàn toàn từ carbon có nguồn gốc từ thú cưng.

Câu chuyện của Chen cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường ngách này tại Trung Quốc. Nội dung liên quan thu hút hơn 48 triệu lượt xem trên mạng xã hội, theo South China Morning Post.

Một người dùng mạng có tên tài khoản “Apple” chia sẻ rằng 6 tháng sau khi chú chó golden retriever của mình qua đời, cô bắt đầu đeo viên kim cương được chế tác để tưởng nhớ thú cưng mỗi ngày.

“Viên kim cương có thể ở bên tôi cho đến khi tôi qua đời. Theo một cách nào đó, chúng tôi đang cùng nhau già đi”, cô viết.

Hiện có ít nhất 20 thương hiệu tại Trung Quốc cung cấp dịch vụ chế tác kim cương tưởng niệm thú cưng. Một viên kim cương thành phẩm nặng 1 carat thường có giá từ 10.000 đến 30.000 nhân dân tệ (1.500-4.500 USD).

Ở phân khúc cao cấp, mức giá còn đắt đỏ hơn nhiều. Chẳng hạn, thương hiệu Thụy Sĩ Algordanza bán kim cương tưởng niệm thú cưng từ 101.420 HKD (13.000 USD) cho mỗi viên nặng 1 carat. Khách hàng phải cung cấp ít nhất 11 gram lông hoặc 250 gram tro cốt.

Các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc cũng đang thu được doanh thu đáng kể từ thị trường này. Theo Global E-businessmen, Yasheng, thành lập năm 2021, đạt doanh thu vài triệu nhân dân tệ mỗi năm. Để tạo niềm tin cho khách hàng, công ty cung cấp video ghi lại riêng từng đơn hàng, phát trực tiếp quá trình sản xuất tại nhà máy và cho phép khách hàng đến tận nơi tham quan, quan sát quy trình sản xuất.

Ye Man, đồng sáng lập thương hiệu ICEWALD, nói với Chao News rằng 80% khách hàng của công ty là phụ nữ sống ở thành thị, trong độ tuổi 25-35. Họ coi thú cưng như thành viên trong gia đình và sẵn sàng chi tiền để lưu giữ sợi dây gắn bó tình cảm này.

Quy mô của thị trường dịch vụ dành cho thú cưng tại các đô thị Trung Quốc ngày càng lớn. Ảnh: South China Morning Post.

Lo ngại

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành kinh doanh này cũng thu hút sự chú ý về tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo những người hoạt động trong ngành trang sức, hiện chưa có phương pháp thẩm định nào có thể xác định liệu carbon trong viên kim cương thành phẩm có thực sự được lấy từ thú cưng hay không. Điều này có thể tạo điều kiện cho những đơn vị kinh doanh thiếu trung thực tráo kim cương nhân tạo thông thường để bán dưới danh nghĩa sản phẩm được chế tác riêng từ lông hoặc tro cốt thú cưng.

Một số ý kiến chỉ trích cho rằng các doanh nghiệp đang lợi dụng nỗi đau mất thú cưng để kiếm lời. Ảnh: Shutterstock.

Những người trong ngành cũng cảnh báo video ghi lại quá trình chế tác - vốn được xem là bằng chứng chính để xác nhận nguồn gốc viên kim cương - có thể dễ dàng bị dàn dựng hoặc chỉnh sửa. Trong khi đó, việc chưa có tiêu chuẩn chung về quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc khiến người tiêu dùng khó chứng minh mình bị lừa nếu xảy ra tranh chấp.

Dư luận Trung Quốc hiện có nhiều ý kiến trái chiều về dịch vụ này.

Một người dùng mạng chỉ trích đây là hình thức kinh doanh "thuế IQ" - lợi dụng nỗi đau của những người vừa mất thú cưng để bán những sản phẩm đắt đỏ, không tương xứng với giá trị thực.

Một người khác cho biết cô thích giữ ria mép và lông của chú mèo trong một chiếc túi nhỏ hơn, bởi kim cương mang lại cảm giác “lạnh lẽo và cứng nhắc”.

Trong khi đó, người dùng thứ ba kêu gọi mọi người tôn trọng lựa chọn của nhau, cho rằng “quyết định của mỗi người nuôi thú cưng đều đáng được tôn trọng”.

Cuộc tranh luận này đã cho thấy quy mô ngày càng lớn của thị trường dịch vụ dành cho thú cưng tại các đô thị Trung Quốc. Năm ngoái, thị trường này đạt 312,6 tỷ nhân dân tệ (47 tỷ USD).

Theo dữ liệu ngành thú cưng, số chó và mèo được nuôi tại các đô thị Trung Quốc đạt 126 triệu con trong năm 2025, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thế hệ Gen Z và Millennials.