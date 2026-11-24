Trung tướng Thongsiam Meekhanthong dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Khon Kaen. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)

Tại buổi lễ, Trung tướng Thongsiam Meekhanthong thành kính dâng hương, bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.

Tại buổi làm việc sau đó, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ tin tưởng việc tăng cường hợp tác với Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại 20 tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh làm việc với Trung tướng Thongsiam Meekhanthong và đoàn Cảnh sát Du lịch Thái Lan. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)

Tổng Lãnh sự đánh giá cao mô hình các đội tình nguyện viên cộng đồng do Cảnh sát Du lịch Thái Lan tổ chức, với sự tham gia của kiều bào Việt Nam trong phối hợp giữ gìn trật tự xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Theo ông, hoạt động này vừa thể hiện trách nhiệm của cộng đồng, vừa góp phần khẳng định hình ảnh, uy tín của người Việt Nam trong xã hội sở tại.

Trao đổi về mục tiêu đón hơn 31 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 của Thái Lan, Trung tướng Thongsiam Meekhanthong khẳng định Cục Cảnh sát Du lịch sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều tra, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và tội phạm mạng, qua đó bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách quốc tế, trong đó có đông đảo khách du lịch Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao tặng Trung tướng Thongsiam Meekhanthong cuốn sách “Theo dấu chân Người”. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã trao tặng Trung tướng Thongsiam Meekhanthong cuốn sách “Theo dấu chân Người”, tái hiện hành trình 30 năm (1911–1941) hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)