Papa Johns là một trong 4 chuỗi pizza lớn nhất tại Mỹ

Đại dịch Covid-19 từng là giai đoạn kinh doanh bùng nổ đối với Domino’s Pizza, Papa Johns, Little Caesars và Pizza Hut. Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm trở lại đây, những chuỗi pizza lớn nhất nước Mỹ lại phải chật vật tìm cách để giữ chân khách hàng.

Hiện nay, người tiêu dùng thường cân nhắc kỹ đối với các khoản chi tiêu không thiết yếu. Nhưng khi quyết định đặt đồ ăn bên ngoài, họ lại có nhiều lựa chọn đa dạng hơn nhờ vào sự phổ biến của các nền tảng giao đồ ăn bên thứ ba. Bên cạnh đó, chất lượng món ăn và trải nghiệm khách hàng càng trở nên quan trọng khi thực khách muốn nhận được giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra khi gọi món tại nhà hàng.

CÁC CHUỖI PIZZA MẤT DẦN SỨC HÚT

Số lượng cơ sở kinh doanh pizza tại Mỹ đã sụt giảm đáng kể trong năm nay. Theo dữ liệu của Datassential, kể từ khi đạt đỉnh 83.035 cửa hàng vào tháng 8/2019, đã có hơn 9.600 cửa hàng pizza tại Mỹ đóng cửa tính đến tháng 7/2026.

Theo dữ liệu của Technomic, doanh thu tại các nhà hàng pizza ở Mỹ giảm 0,3% trong năm 2025. Trong đó, doanh thu của các cửa hàng pizza độc lập trượt 0,4%. Các chuỗi lớn, vốn chiếm khoảng 2/3 tổng doanh thu của thị trường pizza nội địa, cũng ghi nhận mức đi lùi 0,3%.

Đại diện Papa Johns cho biết, doanh thu tại các cửa hàng đã hoạt động ít nhất một năm ở khu vực Bắc Mỹ giảm 2,5% trong năm 2025. Còn đối với Pizza Hut, riêng mức giảm tại thị trường Mỹ là 5%.

Trong số ba chuỗi pizza niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ có Domino’s ghi nhận tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng tại Mỹ năm 2025, với mức tăng 3%.

Không chỉ thực khách dần mất hào hứng với pizza, các nhà đầu tư cũng không còn mặn mà với cổ phiếu của những thương hiệu này. Kể từ tháng 3/2020, cổ phiếu Papa Johns đã mất khoảng 2/3 giá trị. Ngay cả cổ phiếu Domino’s, thương hiệu đang thống lĩnh phân khúc, cũng chỉ nhích khoảng 2% trong cùng giai đoạn.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 150%.

Một diễn biến đáng chú ý khác là tập đoàn Yum Brands đã bán Pizza Hut cho LongRange Capital và Yum China với giá 2,7 tỷ USD. Quyết định này đồng nghĩa với việc tập đoàn loại bỏ thương hiệu có kết quả kinh doanh yếu nhất trong danh mục đầu tư, sau khoảng hai thập kỷ doanh thu gần như trì trệ.

Tại một báo cáo nghiên cứu công bố hồi tháng 9, ông Zachary Fadem, chuyên gia phân tích của Ngân hàng Wells Fargo, nhận định: “Pizza Hut đã biến thành lực cản đối với Yum Brands. Thời gian tới, Yum sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những đặc thù cạnh tranh của ngành pizza, chẳng hạn như cuộc chiến giảm giá. Điều này có thể giúp tập đoàn tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời tập trung nhiều hơn vào những phân khúc và thị trường có tốc độ tăng trưởng cao”.

LOẠT SỨC ÉP BỦA VÂY NGÀNH PIZZA

So với năm 2022, các chuỗi pizza nay phải nỗ lực hơn rất nhiều để có thể giành lấy sự quan tâm của khách hàng. Bởi lẽ, những nền tảng giao đồ ăn bên thứ ba đang mang đến hàng loạt lựa chọn ẩm thực đa dạng, không còn giới hạn ở pizza hay các loại đồ ăn nhanh khác.

Trong khi đó, việc pizza đắt đỏ hơn đang khiến những thực khách nhạy cảm về giá thấy e ngại. Theo Báo cáo Pizza Power 2026 của PMQ Pizza, một ấn phẩm chuyên ngành về pizza, giá trung bình của một chiếc pizza phô mai cỡ lớn tại Mỹ hiện đã gần 17 USD. Pizza đông lạnh trở thành một lựa chọn tiện lợi khác với mức giá thấp hơn. Theo dữ liệu của NielsenIQ, doanh số bán lẻ pizza đông lạnh dành cho một người ăn hoặc nhiều người ăn đã tăng 2,9% trong 52 tuần kết thúc ngày 7/11, so với cùng kỳ năm 2022.

Ông David Portalatin, cố vấn về ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại Circana, nhận định: “Khi người tiêu dùng Mỹ ưu tiên những bữa ăn có chi phí thấp, các sản phẩm sẵn có trong tủ đựng thực phẩm, tủ lạnh và ngăn đá sẽ luôn là lựa chọn chiến thắng”.

Các cửa hàng tiện lợi như Casey’s General Stores cũng đang thu hút khách hàng nhờ những sản phẩm pizza có giá bán phải chăng.

Trong một báo cáo nghiên cứu công bố hồi tháng 6, bà Sara Senatore, chuyên gia phân tích của Bank of America Securities, cho rằng: “Chúng tôi tin rằng Casey’s có lợi thế so với các nhà hàng phục vụ nhanh và cửa hàng đồng giá". Bà cũng lưu ý, sự trùng lặp về vị trí địa lý giữa các cửa hàng cho thấy Casey’s đang giành thị phần từ Pizza Hut.

Một vấn đề khác là các chuỗi pizza lớn đã phản ứng quá chậm trước thay đổi trong quan điểm của người tiêu dùng về dinh dưỡng. Chẳng hạn, trong số bốn chuỗi lớn nhất, Papa Johns là thương hiệu duy nhất từng thử nghiệm đế bánh pizza bổ sung protein, trong bối cảnh ngày càng nhiều thực khách chú trọng hơn tới dinh dưỡng trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, đợt thử nghiệm chỉ diễn ra tại một nhà hàng ở Atlanta và kéo dài đúng một ngày.

Xét rộng hơn, chính giá trị dinh dưỡng của pizza lại là lực cản đối với toàn ngành.

Những người sử dụng thuốc GLP-1 có xu hướng tránh các món ăn nhiều chất béo như pizza

Hàm lượng carbohydrate trong bột bánh và chất béo trong phô mai có thể khiến món ăn này kém hấp dẫn đối với những người sử dụng GLP-1. Đây là nhóm thuốc hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tiểu đường, có mức độ phổ biến rất rộng tại Mỹ trong vài năm gần đây.

Theo một khảo sát năm 2026 do PwC công bố, chi tiêu cho các nhà hàng pizza phục vụ nhanh giảm 22,2% ở mỗi hộ gia đình sử dụng thuốc GLP-1 sau 6 - 8 tháng điều trị.

Dù vậy, những khó khăn gần đây không đồng nghĩa với việc ngành pizza đang vướng vào một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn.

Ông David Portalatin của Circana chỉ ra rằng tổng số khẩu phần pizza được tiêu thụ tại Mỹ trong năm nay chỉ giảm khoảng 1%.

Các chuỗi lớn cũng đang tìm cách đảo ngược đà suy giảm này. Tháng 8 vừa qua, Domino’s cho ra mắt Domino, một loại pizza cá nhân cho phép khách hàng tùy chỉnh nguyên liệu, nhằm thu hút nhóm thực khách ăn một mình. Đến tháng 11, Papa Johns công bố kế hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, tập trung cải thiện tính ổn định về chất lượng món ăn và hiệu quả vận hành nhà hàng. Còn Pizza Hut đã nhanh chóng triển khai chương trình ưu đãi suất ăn theo chủ đề mùa lễ hội.