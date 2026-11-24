Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Bangkok, Thái Lan diễn ra từ 12 - 18/10. Ảnh: Valeria Mongelli/IMF Photo

Tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới ở Bangkok, Thái Lan tháng trước, “khả năng chống chịu” đã trở thành chủ đề xuyên suốt các cuộc thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách từ hơn 100 quốc gia. Sau sáu tháng chứng kiến giá dầu tăng vọt và bất ổn địa chính trị, kinh tế thế giới vẫn duy trì tăng trưởng, nhờ một phần vào làn sóng đầu tư AI; thị trường chứng khoán cũng chưa xảy ra sụp đổ trên diện rộng.

Theo bà Clemence Landers, Phó Chủ tịch Trung tâm Phát triển Toàn cầu có trụ sở tại Washington, thế giới đã trải qua hàng loạt cú sốc, từ đại dịch Covid-19, xung đột tại Ukraine, gián đoạn chuỗi cung ứng đến cuộc chiến tại Iran, nhưng chưa rơi vào một cuộc khủng hoảng đồng loạt quy mô lớn. Nhiều nền kinh tế đang chống chịu tốt hơn dự kiến.

Tuy nhiên, IMF đã cảnh báo sức chống chịu này có thể không kéo dài. Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của tổ chức đưa ra thông điệp: “Sức chống chịu dưới áp lực, những lựa chọn cấp bách”. Theo IMF, điều đáng quan tâm không chỉ là các nền kinh tế đã vượt qua những cú sốc vừa qua, mà còn là cái giá phải trả và khả năng ứng phó khi biến động mới xuất hiện.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế với thông điệp: “Sức chống chịu dưới áp lực, những lựa chọn cấp bách”. Ảnh: IMF Photo

Nợ công gia tăng, dư địa tài khóa thu hẹp

Một trong những biểu hiện rõ nhất của sức ép là chi phí hỗ trợ năng lượng. Theo các chuyên gia IMF, những biện pháp chính phủ các nước triển khai nhằm bảo vệ người dân trước giá dầu tăng cao do cuộc xung đột của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Iran đã tiêu tốn nguồn lực tương đương 0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Nhiều quốc gia khó có thể duy trì mức hỗ trợ này lâu dài. Một số chính phủ đã bắt đầu rút dần trợ cấp, khiến người dân phải gánh chịu phần lớn hơn chi phí phát sinh từ xung đột.

IMF khuyến nghị các chính phủ ưu tiên biện pháp hỗ trợ tạm thời, có mục tiêu rõ ràng, thay vì trợ cấp đại trà, nhằm hạn chế gánh nặng ngân sách và để tín hiệu giá cả phát huy tác dụng trên thị trường. Tuy nhiên, thách thức là việc thu hẹp hỗ trợ không dễ dàng khi giá năng lượng tăng cao và đời sống người dân chịu sức ép. Các chính phủ phải cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ người dân trước mắt và sự cần thiết duy trì kỷ luật tài khóa trong dài hạn.

Áp lực càng lớn khi nợ công tại các nền kinh tế phát triển tiếp tục gia tăng. Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới dự báo các nền kinh tế này sẽ ghi nhận mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong năm nay kể từ giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19. Tỷ lệ nợ chính phủ được dự báo tăng từ 108% GDP năm ngoái lên 115% GDP trong vòng 5 năm tới.

Theo IMF, những vùng đệm tài khóa vốn có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng do dân số già hóa, biến đổi khí hậu và yêu cầu an ninh quốc gia đã phải liên tục huy động để ứng phó với các cú sốc. Khi nguồn lực dự phòng suy giảm, khả năng phản ứng trước biến động tiếp theo cũng bị hạn chế.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng nhiều quốc gia đã không tận dụng giai đoạn phục hồi sau đại dịch để củng cố nền tảng tài chính công. Mỗi cú sốc mới lại đẩy mức nợ lên cao hơn, khiến chính phủ dễ bị tổn thương hơn khi khủng hoảng tiếp theo xảy ra. Bà kêu gọi các nhà hoạch định chính sách, trong đó có Mỹ, khẩn trương điều chỉnh tài khóa trước khi những điểm yếu trở nên nghiêm trọng hơn. Theo bà, củng cố ngân sách còn giúp hạn chế tỷ trọng nguồn thu thuế phải dành cho nghĩa vụ trả nợ.

Hợp tác đa phương gặp khó

Những thách thức kinh tế diễn ra đồng thời với sự phân hóa trong quan hệ quốc tế, khiến việc phối hợp chính sách giữa các nền kinh tế lớn trở nên phức tạp. Mới nhất, cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bangkok đã không đưa ra thông cáo chung, cho thấy những trở ngại ngày càng lớn trong việc đạt đồng thuận đa phương.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không tham dự cuộc họp, dù Mỹ giữ cương vị Chủ tịch G20 trong năm nay, và Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey phải thay ông chủ trì. Anh sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch G20 vào năm tới, với các kế hoạch về quản lý AI và phát triển quốc tế. Tuy nhiên, những diễn biến tại Bangkok cho thấy việc thúc đẩy hợp tác đa phương sẽ không dễ dàng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các nền kinh tế liên kết chặt chẽ, những bất đồng quốc tế có thể gây khó khăn cho việc phối hợp ứng phó với các cú sốc xuyên biên giới. Biến động giá năng lượng, dòng vốn đầu tư, chuỗi cung ứng công nghệ và điều kiện tài chính đều có thể truyền tác động từ khu vực này sang khu vực khác.

Nguy cơ thị trường AI đảo chiều

Bên cạnh nợ công và những hạn chế về tài khóa, IMF đặc biệt lưu ý nguy cơ thị trường AI điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

Trong bài viết công bố hôm 16/10, bà Georgieva cảnh báo kỳ vọng về AI có thể tăng nhanh hơn những cải thiện năng suất thực tế, tạo tiền đề cho sự thất vọng trong ngắn hạn. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cũng đặt câu hỏi về khả năng sinh lời của các doanh nghiệp và những hệ quả đối với nhà đầu tư khi cấu trúc thị trường của các công nghệ mới chưa rõ ràng.

Bà Kristalina Georgieva, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: IMF Photo

AI không chỉ là câu chuyện trên thị trường chứng khoán mà còn thúc đẩy nhu cầu về chip, thiết bị và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Lợi ích từ làn sóng này tập trung đáng kể ở một số nền kinh tế, trong đó có Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Nếu đầu tư AI suy giảm mạnh, tác động có thể lan sang sản xuất và thương mại.

Trong báo cáo Đánh giá Ổn định Tài chính Toàn cầu, IMF phân tích mức nợ ngày càng tăng được sử dụng để tài trợ cho làn sóng đầu tư AI, các mối liên kết tài chính phức tạp giữa doanh nghiệp và việc các nhà đầu tư, bao gồm quỹ đầu cơ, sử dụng đòn bẩy ngày càng lớn. Đòn bẩy tài chính cho phép nhà đầu tư mở rộng quy mô đầu tư bằng vốn vay, nhưng cũng làm gia tăng tổn thất khi giá tài sản giảm. Nhà kinh tế học J.K. Galbraith từng chỉ ra rằng đòn bẩy có thể khuếch đại cả giai đoạn bùng nổ lẫn suy thoái.

Những dấu hiệu bất ổn gần đây tại châu Á cho thấy rủi ro này cần được theo dõi sát sao. Trong tuần qua, chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc giảm 14,5%, ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 10/2008, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu lên đến đỉnh điểm. Các nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu của những nhà sản xuất chip như Samsung và SK Hynix.

Theo các nhà phân tích, những câu hỏi về hoạt động vay nợ, cam kết chi tiêu và triển vọng sinh lời của các doanh nghiệp AI đã làm gia tăng tâm lý bất an. Những diễn biến hiện nay chưa đồng nghĩa bong bóng AI đã vỡ hoặc kinh tế toàn cầu sắp bước vào suy thoái, tuy nhiên cho thấy các yếu tố từng hỗ trợ tăng trưởng cũng có thể trở thành nguồn gây bất ổn nếu kỳ vọng thị trường vượt quá khả năng tạo ra lợi nhuận thực tế.

Củng cố nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Theo các chuyên gia, kinh tế toàn cầu vẫn thể hiện khả năng thích ứng trước hàng loạt cú sốc, nhưng sức chống chịu trước mắt không đồng nghĩa các rủi ro đã được giải quyết. Chi phí hỗ trợ năng lượng làm gia tăng sức ép ngân sách; nợ công cao thu hẹp dư địa ứng phó với khủng hoảng; trong khi kỳ vọng về AI khiến thị trường tài chính có nguy cơ biến động mạnh nếu lợi nhuận thực tế không đáp ứng mức định giá.

Thách thức đối với các chính phủ và ngân hàng trung ương là duy trì tăng trưởng, củng cố vùng đệm tài khóa, kiểm soát rủi ro tài chính và thúc đẩy phối hợp quốc tế. Nếu làn sóng đầu tư AI chuyển từ bùng nổ sang suy thoái, những nền tảng tài khóa suy yếu và các mối liên kết tài chính phức tạp có thể khiến tác động lan rộng.

Như cảnh báo của IMF, khả năng chống chịu mà kinh tế toàn cầu đang thể hiện vẫn dựa trên những nền tảng chưa thực sự vững chắc. Việc kịp chuẩn bị cho những biến động tiếp theo, trước khi sức chống chịu hiện nay không còn đủ để giữ nền kinh tế đứng vững, sẽ là câu hỏi mà các chính phủ và thị trường phải đi tìm lời giải.