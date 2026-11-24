Tại Hội nghị quốc tế ngành Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026, diễn ra trong khuôn khổ Vietnam Foodexpo 2026 đầu tháng 11/2026, các chuyên gia đã chia sẻ về những thay đổi trong quy định và xu hướng bao bì tại thị trường châu Âu.

Bao bì trở thành một phần của bài toán xuất khẩu

Một trong những thay đổi đáng chú ý là Quy định về Bao bì và Chất thải Bao bì (PPWR), bắt đầu được áp dụng tại EU từ tháng 8/2026. Quy định đặt ra những yêu cầu mới liên quan đến thiết kế, vật liệu và khả năng tái chế của bao bì, với lộ trình triển khai kéo dài trong nhiều năm tới.

Ông Nguyễn Nam Phương, Quản lý Kinh doanh giải pháp Tetra Recart® chia sẻ tại Hội thảo. (Nguồn: Tetra Pak Việt Nam)

Ông Nguyễn Nam Phương, Quản lý Kinh doanh giải pháp Tetra Recart®, Tetra Pak Việt Nam, cho biết theo lộ trình của PPWR, từ năm 2030, bao bì lưu hành tại EU sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng tái chế, với các tiêu chí ngày càng cao trong những năm tiếp theo.

Ông cho biết thêm: “Bên cạnh các yêu cầu về thiết kế và tính bền vững, doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần theo dõi những quy định mới của EU về việc sử dụng BPA trong vật liệu tiếp xúc với thực phẩm. Do đó, việc nắm bắt thông tin, có lộ trình áp dụng hay chuyển đổi cho bao bì thực phẩm là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của thị trường EU.“

Theo PPWR, khả năng tái chế của bao bì được phân loại theo ba mức A, B và C, tương ứng với tỷ lệ có thể tái chế từ 95%, 80% và 70%. Theo lộ trình, từ năm 2030, bao bì cần đạt ít nhất Mức C để được lưu hành trên thị trường; đến năm 2038, ngưỡng tối thiểu sẽ được nâng lên Mức B.

Bên cạnh đó, EU cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trong nghĩa vụ liên quan đến thu gom, tái chế và xử lý bao bì sau sử dụng. Đồng thời, yếu tố minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng cũng là một trong những yêu cầu đáng chú ý khi tham gia xuất khẩu thực phẩm đóng hộp tại thị trường này.

Với doanh nghiệp Việt, điều này đồng nghĩa bao bì thực phẩm cần được tính toán ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm, thay vì chỉ được lựa chọn khi công thức và quy trình sản xuất đã hoàn thiện.

Từ đáp ứng tiêu chuẩn đến nâng cao sức cạnh tranh

Bên cạnh yêu cầu pháp lý, chuyên gia Tetra Pak cũng chỉ ra hai xu hướng bao bì trong hành vi của người tiêu dùng toàn cầu mà doanh nghiệp xuất khẩu có thể nắm bắt.

Thứ nhất là xu hướng thu nhỏ dung tích bao bì để tối ưu tính tiện lợi. Theo khảo sát do Toluna thực hiện tháng 10/2026 tại sáu thị trường châu Âu, sau chất lượng và giá cả của sản phẩm, bao bì là một trong các yếu tố tác động đến quyết định mua hàng thông qua tính tiện dụng, loại bao bì và quy cách đóng gói.

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế. (Nguồn: Tetra Pak Việt Nam)

Dữ liệu về quy cách bao bì cá ngừ trên thị trường toàn cầu cũng cho thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của các định dạng dưới 100g bên cạnh phân khúc 100–200g phổ biến. Các định dạng nhỏ đáp ứng nhu cầu sử dụng theo khẩu phần, ăn nhẹ hoặc mang đi tại một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Tây Ban Nha.

Thứ hai, tính bền vững cũng ngày càng ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng.

Theo dữ liệu được Tetra Pak chia sẻ tại Hội nghị, 84% người tham gia khảo sát cho biết họ cân nhắc thương hiệu nhiều hơn và 71% cho biết ý định mua hàng tăng lên khi sản phẩm sử dụng bao bì được đánh giá là thân thiện hơn với môi trường.

Do vậy, thay vì sử dụng một cách tiếp cận chung cho mọi thị trường, doanh nghiệp F&B Việt Nam có thể cân nhắc nhu cầu tiêu dùng, quy cách sản phẩm và yêu cầu về bao bì tại từng thị trường mục tiêu ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm.

Từ nguồn nguyên liệu Việt Nam đến sản phẩm có giá trị gia tăng

Với nguồn nông, thủy sản phong phú, Việt Nam có tiềm năng phát triển thêm các sản phẩm chế biến sâu có thể bảo quản ở nhiệt độ thường, từ rau củ, trái cây, các loại đậu, nước sốt, thủy hải sản đến các bữa ăn tiện lợi. Để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần kết hợp từ nghiên cứu thị trường, phát triển công thức đến công nghệ chế biến và đóng gói phù hợp với yêu cầu của thị trường đích.

Đây cũng là trọng tâm được Tetra Pak giới thiệu tại Vietnam Foodexpo 2026 thông qua các giải pháp từ chế biến đến đóng gói, trong đó có bao bì giấy Tetra Recart® dành cho thực phẩm chế biến sẵn.

Tetra Recart® kết hợp bao bì giấy với quy trình xử lý nhiệt retort, cho phép bảo quản thực phẩm trong thời gian dài ở nhiệt độ thường mà không cần dùng chất bảo quản hoặc giữ lạnh. Giải pháp có thể được ứng dụng cho nhiều nhóm sản phẩm như rau củ, trái cây, các loại đậu, nước sốt, thủy hải sản và bữa ăn chế biến sẵn.

Theo Tetra Pak, giải pháp bao bì này có dấu chân carbon thấp hơn 85% so với lon thép và 83% so với hũ thủy tinh. Với thành phần lên tới 71% giấy được chứng nhận FSC™, bao bì Tetra Recart® sử dụng giấy có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm và có khả năng tái tạo. Bao bì giấy Tetra Recart® có thể ứng dụng cho nhiều nhóm thực phẩm như rau củ, các loại đậu, sốt, thủy hải sản.

Muốn đưa thực phẩm Việt vào EU, doanh nghiệp cần tính bài toán bao bì ngay từ đầu. (Nguồn: Winmart)

Với doanh nghiệp F&B Việt Nam, việc tính toán bài toán bao bì ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm không chỉ giúp chủ động đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, mà còn mở ra cơ hội khai thác tốt hơn nguồn nguyên liệu phong phú từ nông nghiệp, thủy hải sản, chăn nuôi và gia vị trong nước.

Khi được kết hợp đồng bộ với công thức, công nghệ chế biến – đóng gói và những giải pháp bao bì tiên tiến như Tetra Recart®, nguồn nguyên liệu Việt Nam có thể được phát triển thành những sản phẩm chế biến sâu chất lượng, tiện lợi, có thời hạn bảo quản dài ở nhiệt độ thường, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội cho thực phẩm Việt trên thị trường quốc tế.