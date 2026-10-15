Bến đỗ mới mở ra với Sancho

Theo Mundo Deportivo, Getafe cân nhắc chiêu mộ Sancho nhằm tăng cường sức sáng tạo cho vị trí chạy cánh. Đội bóng Tây Ban Nha xem tuyển thủ Anh là mục tiêu giàu tiềm năng nhờ khả năng rê bóng và chơi linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công. HLV Jose Bordalas đánh giá cao những phẩm chất này.

Sancho hiện chưa tìm được CLB mới sau khi chia tay MU trong hè. Cầu thủ 26 tuổi đang tích cực tập luyện để duy trì thể trạng, đồng thời chờ đợi cơ hội trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, mức lương được xem là trở ngại lớn trong quá trình đàm phán với Getafe. Để thương vụ thành hiện thực, Sancho có thể chấp nhận giảm đáng kể thu nhập.

Getafe tìm kiếm phương án bổ sung nhân sự theo dạng chuyển nhượng tự do nhằm cải thiện khả năng tấn công. Theo quy định tài chính của La Liga, các CLB có thể đăng ký cầu thủ thay thế trong trường hợp một thành viên vắng mặt vì chấn thương, qua đó có thêm dư địa trong giới hạn quỹ lương. Chấn thương đầu gối của Juanmi giúp Getafe cân nhắc tận dụng cơ chế này để đưa Sancho về sân Coliseum.

Dù vậy, tương lai của cầu thủ người Anh chưa có gì chắc chắn. Borussia Dortmund loại trừ khả năng đưa Sancho trở lại lần thứ ba. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, anh cũng không thể chuyển đến Fiorentina hoặc AS Roma, dù từng được liên hệ với hai đại diện Serie A. Kế hoạch sang Brazil khoác áo Palmeiras cũng không trở thành hiện thực.

Về phía Getafe, đội bóng này cần một cú hích sau khởi đầu mùa giải không như mong đợi. Họ mới giành hai chiến thắng tại La Liga và chỉ hơn nhóm xuống hạng hai điểm. Việc chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal cho thấy tham vọng cải thiện lực lượng của Getafe.

Nếu thành công với Sancho, đội bóng Tây Ban Nha có thể bổ sung một phương án tấn công giàu kỹ thuật mà không phải trả phí chuyển nhượng.