Hà Nội Tasco Auto đứt mạch toàn thắng, mất ngôi đầu bóng chuyền nữ

Ngày 15/10, ngày thi đấu thứ hai của giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 diễn ra tại Vĩnh Long với 4 cuộc đối đầu. Tâm điểm là màn so tài giữa Hà Nội Tasco Auto và Hóa chất Đức Giang Lào Cai, hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi bước vào lượt đấu này.

Hà Nội Tasco Auto bước vào trận đấu với thành tích 8 trận toàn thắng, trong khi Hóa chất Đức Giang Lào Cai xếp ngay phía sau với 7 chiến thắng và 1 thất bại. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô không có sự phục vụ của ngoại binh Brankica Mihajlovic, đồng thời phải hạn chế thời gian thi đấu của Bùi Thị Ánh Thảo do vấn đề thể lực.

Hóa chất Đức Giang Lào Cai thể hiện bản lĩnh trong suốt 4 set để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Kết quả này giúp Hóa chất Đức Giang Lào Cai vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 8 trận thắng, 1 trận thua và 22 điểm. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto nhận thất bại đầu tiên tại giải năm nay, tụt xuống vị trí thứ hai với 21 điểm sau 9 trận.

Hà Nội Tasco Auto sau pha ghi điểm.

Trong khi đó, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 3-0 trước Ngân hàng Công Thương với tỷ số các set lần lượt là 25-17, 25-14 và 25-19. Dưới sự điều phối của chuyền hai Lâm Oanh, đội bóng áo lính triển khai các phương án tấn công hiệu quả và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Ngân hàng Công Thương gặp nhiều khó khăn ở bước một, khiến việc tổ chức tấn công thiếu ổn định.

Chiến thắng này giúp Binh chủng Thông tin đòi lại món nợ thất bại trước đối thủ ở giai đoạn 1, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào bán kết. Đây là trận thắng thứ tư của đội bóng áo lính tại giải năm nay.

Ở trận đấu tiếp theo, LPBank Ninh Bình không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Geleximco Hưng Yên, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Dù không sử dụng ngoại binh người Bulgaria Paskova, LPBank Ninh Bình vẫn giành chiến thắng 3-0, qua đó củng cố vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu.

Trận đấu còn lại chứng kiến màn so tài giữa đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh gây ra không ít khó khăn cho đối thủ nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại 1-3.

Sau khi để thua 23-25 ở set đầu tiên, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu kiên cường trong set thứ hai. Dù bị dẫn 22-24, các học trò của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn cứu thành công hai điểm quyết định trước khi ngược dòng thắng 27-25.

Tuy nhiên, VTV Bình Điền Long An nhanh chóng lấy lại thế trận. Nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 25-22 và 25-17 trong hai set tiếp theo, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Thất bại thứ hai liên tiếp tại giai đoạn 2 khiến Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tiếp tục đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, đối diện nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Theo thể thức giải đấu, bốn đội dẫn đầu sau giai đoạn vòng tròn sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận đấu giai đoạn 2 diễn ra đến ngày 22/10, trước khi vòng bán kết và các trận phân hạng được tổ chức vào ngày 24 và 25/10.