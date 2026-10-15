Barcelona ra giá bán De Jong 55 triệu bảng, Man Utd đắn đo

Tương lai của Frenkie de Jong tại Barcelona tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm khi Manchester United được cho là đã nối lại sự quan tâm dành cho tiền vệ 29 tuổi. Theo TuttoJuve, đội chủ sân Old Trafford đang xem xét khả năng đưa De Jong về Premier League nhằm tăng cường tuyến giữa.

Man Utd từ lâu đã theo đuổi De Jong. Vào mùa hè năm 2022, đội bóng Anh từng đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với Barcelona nhưng thương vụ cuối cùng không thành công do tiền vệ người Hà Lan không muốn rời Tây Ban Nha.

Giờ đây, Quỷ đỏ được cho là đang đứng trước cơ hội mới để sở hữu cầu thủ này.

De Jong đang được MU quan tâm. Ảnh: football365

Theo thông tin từ TuttoJuve, vị trí của De Jong tại Barcelona đang chịu sức ép lớn sau khi đội bóng xứ Catalan đã chiêu mộ Rodri từ Manchester City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sự xuất hiện của tiền vệ người Tây Ban Nha khiến cuộc cạnh tranh suất đá chính trong đội hình HLV Hansi Flick trở nên khốc liệt hơn.

De Jong cũng vừa trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương đầu gối. Tiền vệ người Hà Lan hiện đã trở lại tập luyện và được kỳ vọng sớm tái xuất trong đội hình Barcelona.

Tuy nhiên, khả năng giành lại vị trí chính thức vẫn là dấu hỏi, đặc biệt trong bối cảnh tuyến giữa đội bóng Barcelona có nhiều sự lựa chọn chất lượng.

Nguồn tin cho biết De Jong có thể cân nhắc rời Barcelona nếu không được thi đấu thường xuyên.

Trong khi đó, đội bóng xứ Catalan được cho là sẵn sàng để cựu ngôi sao Ajax ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với điều kiện nhận đủ 65 triệu euro, tương đương khoảng 55 triệu bảng.

Đáng chú ý, Barcelona được cho là không có ý định giảm mức giá yêu cầu. Điều này buộc Man Utd phải tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định có gửi đề nghị chính thức hay không.

TuttoJuve nhận định Man Utd đang đánh giá tính khả thi về tài chính của thương vụ, với mục tiêu bổ sung một tiền vệ có khả năng tổ chức và điều tiết lối chơi. De Jong được xem là mẫu cầu thủ phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng kiểm soát bóng và triển khai tấn công từ tuyến giữa.

Ảnh: Alejandro García/EPA

Tuy nhiên, Man Utd không phải đội bóng duy nhất quan tâm đến tiền vệ người Hà Lan. Juventus cũng được cho là đang theo dõi tình hình của De Jong, nhưng đại diện Serie A gặp nhiều khó khăn về tài chính. Ngoài khoản phí chuyển nhượng 65 triệu euro, mức lương của cầu thủ 29 tuổi cũng là trở ngại lớn khiến tổng chi phí của thương vụ tăng đáng kể.

Trước đó, huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit từng khuyên De Jong cân nhắc chuyển đến Premier League nếu không thể giành lại vị trí tại Barcelona. Theo Gullit, ưu tiên hàng đầu của De Jong là lấy lại thể lực và được thi đấu thường xuyên. Ông đánh giá cao năng lực của tiền vệ đồng hương, đồng thời cho rằng De Jong vẫn có thể chơi cùng Rodri tại Barcelona nếu đáp ứng được yêu cầu chiến thuật của đội bóng.

Hiện tại, Man Utd vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức dành cho De Jong. Với mức giá 55 triệu bảng cùng khoản tiền lương đáng kể, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải cân nhắc giữa nhu cầu tăng cường tuyến giữa và bài toán tài chính trước khi quyết định có tái khởi động thương vụ từng thất bại vào năm 2022 hay không.