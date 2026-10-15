Khả năng Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Niềm tin giữa Ronalo và HLV Jesus được cho là bị phá hủy hoàn toàn.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách hôm 14/10, Elma Aveiro cho rằng khả năng Cristiano Ronaldo trở lại tuyển Bồ Đào Nha hiện không cao.

Theo chị gái Ronaldo, mối quan hệ giữa tiền đạo này và ban huấn luyện đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những bất đồng gần đây. “Khả năng cậu ấy không trở lại có lẽ cao hơn. Tôi nghĩ cả hai bên đều bị tổn thương. Tôi chỉ đang nói thay cho em trai mình”, Elma chia sẻ.

Bà cho rằng vấn đề lớn nhất nằm ở niềm tin. Một khi cảm giác bị phản bội xuất hiện, rất khó để mọi chuyện trở lại như cũ.

Ronaldo rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha hồi tháng trước. Theo truyền thông Anh, anh không hài lòng khi phải ngồi dự bị trong trận thắng Na Uy 2-1 và sau đó xảy ra bất đồng với HLV Jorge Jesus. Tiền đạo 41 tuổi tiếp tục đăng một tuyên bố dài gần 2.000 từ để giải thích quan điểm.

Dù Ronaldo vẫn bày tỏ mong muốn trở lại đội tuyển, phát biểu của Elma cho thấy tương lai của anh vẫn chưa rõ ràng. Mẹ Ronaldo, bà Dolores Aveiro, cũng thừa nhận đã bật khóc sau vụ việc.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo phải chấp hành án treo giò tự động. Nếu không có diễn biến mới, anh vẫn có thể trở lại ở đợt tập trung tháng 11.