MU chốt phương án chiêu mộ Endrick

Theo truyền thông Anh, MU xác định Endrick là một trong những mục tiêu hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Ngay cả khi tương lai HLV Michael Carrick chưa rõ ràng, đội chủ sân Old Trafford vẫn xây dựng kế hoạch tăng cường chiều sâu cho hàng công.

MU muốn đưa Endrick về Old Trafford. Ảnh: RMCF

Một số nguồn tin cho biết, MU đang dẫn đầu nhóm các đội bóng Premier League muốn chiêu mộ tuyển thủ Brazil.

Phía Endrick yêu cầu một cuộc chia tay dứt điểm, thông qua chuyển nhượng hoặc cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt.

Endrick, từng khoác áo Lyon theo dạng cho mượn trong nửa sau mùa giải trước, mới chỉ thi đấu 4 phút tại LaLiga mùa 2026/27.

Trong trận ngược dòng thắng AS Roma 4-3 mới đây, khi thất vọng với Vinicius, Mourinho bất ngờ tung Endrick vào sân. Anh ghi 1 bàn, tham gia vào 1 bàn khác.

Nhưng điều đó không làm tăng cơ hội của Endrick ở Real Madrid. Tiền đạo 20 tuổi xếp sau Kylian Mbappe, Vinicius, Yan Diomande và Carlos Espi trong lựa chọn hàng công của Mourinho.

Endrick muốn được thi đấu liên tục để đảm bảo cơ hội trong đội hình Brazil, khi HLV Carlo Ancelotti đang tiến hành cải tổ mạnh mẽ.

MU đang có vấn đề trên hàng công, khi Matheus Cunha và Bryan Mbeumo thích hợp đá cánh hơn trung phong.

Trong khi đó, Benjamin Sesko - người ghi 2 bàn sau 206 phút Ngoại hạng Anh - liên tục chấn thương. Kể từ giai đoạn tiền mùa giải, tiền đạo 23 tuổi đang trải qua đợt điều trị y tế thứ hai và thời gian nghỉ thi đấu kéo dài.

Chính vì thế, MU không loại trừ khả năng chia tay Sesko - hiện được Juventus liên hệ - và lấy chỗ trống quỹ lương để đón Endrick. Chân sút Slovenia đang đứng top 5 thu nhập ở sân Old Trafford, với 210.000 bảng/tuần.

Đối thủ của MU trong cuộc đua chuyển nhượng là AC Milan của người cũ Ruben Amorim. Đại diện Serie A nhắm đến Endrick để chia sẻ vai trò với Goncalo Ramos. Ngoài ra, Dortmund cũng thể hiện sự quan tâm.