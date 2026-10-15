Câu nói của Ronaldo về MU gây sốt trở lại

Ronaldo từng chỉ trích MU 4 năm trước.

Bốn năm sau cuộc phỏng vấn gây chấn động của Ronaldo, MU lại đối mặt với một cuộc tranh cãi tương tự. Lần này, Lisandro Martinez công khai yêu cầu ban lãnh đạo đầu tư mạnh tay hơn để xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh những danh hiệu lớn.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng tương lai của Martinez tại Old Trafford có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những lời chỉ trích nhắm vào giới thượng tầng, trong bối cảnh MU vừa thua Atletico Madrid 0-2 ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League.

"Những chuyện như thế này thường không kết thúc tốt đẹp. Roy Keane từng công khai lên tiếng và rời CLB chỉ vài ngày sau đó. Cristiano Ronaldo cũng chỉ đích danh một số người trong đội bóng, từ HLV đến chủ sở hữu, rồi ra đi không lâu sau đó", Ferdinand nhận định.

Cựu tuyển thủ Anh cũng nhắc đến Ralf Rangnick, người từng công khai cho rằng MU cần một cuộc cải tổ sâu rộng. Nhà cầm quân người Đức sử dụng hình ảnh ví von đội bóng cần một "bác sĩ phẫu thuật tim mở" để mô tả quy mô thay đổi cần thiết. Theo Ferdinand, những trường hợp trong quá khứ cho thấy việc công khai đối đầu với ban lãnh đạo có thể khiến tương lai của Martinez trở nên bất định.

Năm 2022, Ronaldo chỉ trích MU thiếu cơ sở vật chất và hạ tầng cần thiết để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Anh đồng thời bày tỏ sự bất mãn với HLV Erik ten Hag và giới chủ đội bóng. Sau đó, hợp đồng của tiền đạo người Bồ Đào Nha bị "Quỷ đỏ" chấm dứt.

Martinez nguy cơ phải rời MU.

Ferdinand cho rằng điều cần làm rõ là Martinez trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo trước khi đưa những bất bình ra truyền thông hay chưa. Theo ông, trung vệ người Argentina hoàn toàn có thể yêu cầu Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc Điều hành Omar Berrada giải thích về định hướng phát triển của CLB.

Trước đó, Martinez thẳng thắn cho biết anh kỳ vọng MU chiêu mộ thêm cầu thủ sau mùa giải trước. Trung vệ này nhấn mạnh đội bóng cần xây dựng lực lượng đủ chiều sâu để đối phó với những trận đấu lớn, đồng thời cho rằng ban lãnh đạo phải làm nhiều hơn.

Dù chỉ trích giới thượng tầng, Martinez vẫn bảo vệ HLV Michael Carrick. Anh cho rằng các đối thủ nghiên cứu kỹ lối chơi của MU, buộc đội bóng phải thay đổi thay vì chỉ dựa vào những gì từng làm được ở mùa trước.

Những phát biểu của Martinez lập tức gợi lại vụ Ronaldo năm nào. Tuy nhiên, liệu trung vệ Argentina có phải trả giá cho sự thẳng thắn như Ferdinand dự đoán hay không vẫn còn là dấu hỏi.