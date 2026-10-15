HLV Cristiano Roland: 'U17 Việt Nam quyết tâm tạo khác biệt tại World Cup 2026'

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam quyết tâm tạo dấu ấn tại FIFA U17 World Cup 2026

Chiều 15.10, trao đổi với truyền thông tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Cristiano Roland chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam trước khi bước vào hai đợt tập huấn nước ngoài, hướng tới FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Sau hơn một tháng tập trung, ban huấn luyện đã từng bước triển khai kế hoạch chuẩn bị theo từng giai đoạn. Trong hai tuần đầu, đội ưu tiên cải thiện thể trạng, đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Tiếp đó, các cầu thủ được thi đấu tập nhằm hoàn thiện khả năng phối hợp và vận hành chiến thuật.

Theo HLV Cristiano Roland, những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu. Đội tuyển vẫn cần tận dụng tối đa quỹ thời gian còn lại để nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới trạng thái tốt nhất khi giải đấu khởi tranh.

Trong kế hoạch chuẩn bị, U17 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 19 - 29.10, dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các đội bóng trẻ của nước chủ nhà. Sau đó, đội tiếp tục tập huấn tại UAE trước khi di chuyển đến Qatar.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá các trận giao hữu có ý nghĩa quan trọng, giúp ban huấn luyện kiểm nghiệm năng lực cầu thủ trước những đối thủ có cường độ thi đấu cao, đồng thời điều chỉnh phương án chiến thuật.

Bên cạnh chuyên môn, đội tuyển cũng chú trọng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, phục hồi và hướng dẫn cầu thủ sử dụng các sản phẩm bổ sung phù hợp.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland thừa nhận đây là bảng đấu khó, bởi các đội góp mặt tại sân chơi thế giới đều có chất lượng chuyên môn cao.

Ban huấn luyện đã nghiên cứu đặc điểm của từng đối thủ, phân tích điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng phương án thi đấu phù hợp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh toàn đội cần tập trung giải quyết từng trận, trước mắt là cuộc đối đầu với U17 Bỉ.

Mục tiêu của U17 Việt Nam là tận dụng những cơ hội có được, phát huy tối đa khả năng và nỗ lực giành điểm trong từng trận đấu.

Một vấn đề khác được HLV Cristiano Roland đặc biệt quan tâm là tâm lý của các cầu thủ trẻ trước áp lực từ dư luận và mạng xã hội.

Theo ông, những trải nghiệm tại Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á đã giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn về cách ứng xử trước lời khen, sự chỉ trích và những tác động bên ngoài. Điều quan trọng là duy trì sự tập trung, thái độ tập luyện nghiêm túc và trách nhiệm với tập thể.

Đề cập đến những cá nhân nổi bật như Nguyễn Lực, HLV Cristiano Roland đánh giá cao khả năng kỹ thuật của cầu thủ này, nhưng khẳng định U17 Việt Nam còn nhiều gương mặt có thể tạo đột biến.

Ông nhấn mạnh sức mạnh của đội tuyển phải được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, kỷ luật chiến thuật và sự gắn kết giữa các vị trí. Khi tập thể vận hành hiệu quả, mỗi cá nhân sẽ có điều kiện phát huy khả năng ở những thời điểm quan trọng.

Các cầu thủ U17 Việt Nam tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật trước thềm FIFA U17 World Cup 2026

Nhìn nhận về cơ hội của U17 Việt Nam tại World Cup, HLV Cristiano Roland không né tránh những khó khăn đang chờ đợi. Theo ông, thử thách lần này lớn hơn nhiều so với những giải đấu trước, đòi hỏi các cầu thủ không chỉ có nền tảng chuyên môn tốt mà còn phải thể hiện bản lĩnh và tinh thần vượt khó.

“Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Nhà cầm quân người Brazil cho biết toàn đội đang làm việc với quyết tâm cao nhất, hướng tới việc thể hiện tốt nhất khả năng trong từng trận đấu và vượt qua giới hạn của bản thân.

Với U17 Việt Nam, FIFA U17 World Cup 2026 không chỉ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm tại đấu trường thế giới mà còn là dịp để thế hệ cầu thủ trẻ khẳng định khát vọng vươn lên.

Điều HLV Cristiano Roland mong muốn là sau hành trình tại Qatar, các học trò có thể trở về với niềm tự hào của người hâm mộ về tinh thần thi đấu và những nỗ lực đã thể hiện.