U17 Việt Nam quyết tạo dấu ấn tại FIFA U17 World Cup

Huấn luyện viên Cristiano Roland dặn dò các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

Sau hơn một tháng tập luyện, ngày 15/10, đội tuyển U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026. Theo huấn luyện viên Cristiano Roland, Ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch tập luyện theo từng giai đoạn, nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất khi giải đấu khởi tranh.

Trong hai tuần đầu tiên, đội tuyển tập trung cải thiện nền tảng thể lực, đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Sau đó, các cầu thủ được tham gia những trận đấu tập để kiểm nghiệm và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá đây là bước khởi đầu quan trọng, song đội tuyển vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi bước vào những trận đấu chính thức.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc thi đấu ba trận giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm và làm quen với cường độ thi đấu cao. Sau đó, toàn đội tiếp tục tập huấn tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trước khi di chuyển đến Qatar tham dự giải.

Bên cạnh chuyên môn, Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và hướng dẫn các cầu thủ sử dụng những sản phẩm bổ sung phù hợp. Công tác phân tích đối thủ và chuẩn bị các phương án chiến thuật cũng được triển khai song song.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đây đều là những đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, đặt ra thử thách lớn đối với đại diện Việt Nam.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về bảng đấu, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết Ban huấn luyện đã nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ để xây dựng phương án thi đấu phù hợp.

“Bảng đấu của chúng tôi rất mạnh và cả ba trận đều sẽ là những thử thách khó khăn”, ông Roland nhận định.

Theo nhà cầm quân người Brazil, U17 Việt Nam cần tập trung giải quyết từng trận đấu, trước mắt là cuộc đối đầu với Bỉ. Mục tiêu của toàn đội là phát huy tối đa khả năng, tận dụng những điểm có thể tạo lợi thế và nỗ lực giành điểm trước các đối thủ.

Một trong những yêu cầu được Ban huấn luyện nhấn mạnh là duy trì sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật. Dù sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt như Nguyễn Lực, huấn luyện viên Cristiano Roland cho rằng sức mạnh tập thể mới là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của đội tuyển.

Ông đánh giá Nguyễn Lực có nền tảng kỹ thuật tốt và khả năng tạo đột biến, nhưng U17 Việt Nam còn nhiều cầu thủ khác có thể đảm nhiệm vai trò tương tự. Điều quan trọng là các cá nhân phải phát huy năng lực trong một hệ thống thi đấu có tổ chức.

Theo đó, đội tuyển cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến, tuân thủ yêu cầu chiến thuật trong cả tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời giữ tinh thần chiến đấu vì tập thể.

Bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn, việc chuẩn bị tâm lý cũng được đặc biệt quan tâm khi các cầu thủ trẻ lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết, từ những trải nghiệm tại Vòng chung kết Giải bóng đá U17 châu Á, các cầu thủ đã rút ra nhiều bài học về cách đối diện với áp lực, nhất là những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội sau các kết quả không thuận lợi.

Ban huấn luyện thường xuyên trao đổi để giúp cầu thủ nhận thức rõ trách nhiệm, tập trung vào quá trình tập luyện và không để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu.

Theo ông Roland, sự chuẩn bị toàn diện về thể lực, chiến thuật và tâm lý là điều kiện cần thiết để U17 Việt Nam có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh tại World Cup.

Nhìn nhận về cơ hội của đội tuyển, nhà cầm quân người Brazil thừa nhận thử thách tại sân chơi thế giới lớn hơn rất nhiều so với những giải đấu trước đây. Tuy nhiên, ông tin rằng tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và khả năng vượt qua khó khăn sẽ giúp các cầu thủ phát huy tốt nhất năng lực của mình.

“Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện”, huấn luyện viên Cristiano Roland nhấn mạnh.

Với hai đợt tập huấn nước ngoài sắp tới, U17 Việt Nam kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới mục tiêu thể hiện tinh thần thi đấu tích cực, bản lĩnh và quyết tâm tại FIFA U17 World Cup 2026.