Libero trẻ nhất VN nằm sân vì bị ngoại binh Mỹ đập bóng trúng mặt, khóc nức nở tưởng lệch cả hàm

Libero Hoài Ân bật khóc sau khi trúng cú đập cực mạnh của ngoại binh

Tình huống hy hữu xảy ra ở cuối trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An (CLB Long An) và Xi Măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, diễn ra tối 15/10 tại nhà thi đấu Vĩnh Long.

Trong một pha tấn công, chủ công người Mỹ Jess Mruzik của CLB Long An tung cú đập bóng uy lực. Trái bóng bay thẳng vào mặt libero Quách Thị Hoài Ân bên phía XMLS Thanh Hóa, khiến nữ VĐV trẻ choáng váng và ngã xuống sàn. Chứng kiến pha bóng này, toàn bộ khán giả tại nhà thi đấu cũng "chết lặng".

Sau tình huống va chạm mạnh, Hoài Ân cần khá nhiều thời gian mới có thể hồi tỉnh. Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân để được chăm sóc.

Trên băng ghế dự bị, nữ libero sinh năm 2012 vừa chườm khăn vừa bật khóc nức nở. Một bên mặt và vùng mắt của cô sưng to sau cú bóng mạnh.

Trong lúc đau đớn, Hoài Ân còn nói với đồng đội rằng mình có cảm giác như bị “lệch cả hàm”.

Chứng kiến người đồng đội nhỏ tuổi gặp sự cố, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa không khỏi lo lắng, thậm chí có người bật khóc theo.

Sau khi trận đấu khép lại, Jess Mruzik đã chủ động sang khu vực của XMLS Thanh Hóa để hỏi thăm và xin lỗi Hoài Ân.

Ban huấn luyện CLB Long An cũng tới động viên, tìm cách pha trò để an ủi nữ libero trẻ.

Dù mới 14 tuổi và là libero nhỏ tuổi nhất giải đấu, Hoài Ân đã để lại nhiều dấu ấn trong màu áo XMLS Thanh Hóa. Cô gây ấn tượng nhờ lối chơi máu lửa, tinh thần thi đấu quyết liệt và sự chuyên nghiệp trong từng pha bóng.