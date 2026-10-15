Conte sẵn sàng tiếp quản MU

Antonio Conte được cho là sẵn sàng tiếp quản MU nếu Michael Carrick mất việc.

Theo TEAMtalk, những người đại diện của Conte đã liên hệ lại với MU để khẳng định HLV người Italy sẵn sàng tiếp quản đội bóng nếu vị trí của Carrick bị bỏ trống.

Conte hiện chưa dẫn dắt CLB nào sau khi rời Napoli vào mùa hè. Trước đó, ông giúp đội bóng Italy vô địch Serie A ngay mùa đầu tiên rồi về nhì ở mùa kế tiếp.

Nguồn tin cho biết Conte từng quan tâm tới công việc tại Old Trafford từ mùa hè. Đại diện của ông đã có những trao đổi với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, nhưng MU sau đó quyết định trao cơ hội dài hạn cho Carrick sau giai đoạn tạm quyền khá tích cực.

Conte vẫn muốn trở lại Premier League và hiện đã gửi thông điệp rõ ràng rằng ông có thể nhận việc ngay nếu MU thay HLV.

Tuy nhiên, chưa có cuộc đàm phán chính thức nào giữa hai bên. MU vẫn công khai ủng hộ Carrick và chưa đưa ra quyết định sa thải. Dù vậy, áp lực đang tăng nhanh khi đội mới thắng 2 trong 9 trận đầu mùa và đã nhận 4 thất bại.

Ghế HLV của Michael Carrick đang chao đảo.

Trận làm khách trước Leeds cuối tuần này vì thế có thể trở thành cột mốc quan trọng với Carrick. Nếu chuỗi kết quả kém tiếp diễn, ban lãnh đạo MU nhiều khả năng sẽ phải xem xét các phương án thay thế.

Bối cảnh trong phòng thay đồ cũng không thật sự yên ổn. Những phát biểu gần đây của Lisandro Martinez càng làm nổi rõ sức ép quanh đội bóng. Một số cầu thủ được cho là bắt đầu lo ngại ban lãnh đạo có thể hành động nếu tình hình không cải thiện.

Ngoài Conte, Eddie Howe và Julian Nagelsmann cũng được nhắc tới trong danh sách những ứng viên có thể được cân nhắc nếu MU quyết định thay HLV.

Điểm đáng chú ý nhất lúc này không phải MU đã chọn Conte, mà là HLV người Italy đã chủ động đặt mình vào vị trí sẵn sàng. Trong lúc Carrick còn phải tìm cách kéo đội thoát khỏi chuỗi phong độ tệ, một phương án thay thế giàu kinh nghiệm đã xuất hiện ngay phía sau.