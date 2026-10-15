Zverev thẳng tiến bán kết Thượng Hải Masters 2026

Video highlights Alexander Zverev 2-0 Alex de Minaur:

Bước vào trận tứ kết Thượng Hải Masters 2026, Alexander Zverev được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định cùng kinh nghiệm thi đấu ở những giải ATP 1000. Tuy nhiên, Alex de Minaur vẫn được xem là đối thủ khó chịu với tốc độ di chuyển và khả năng phòng ngự bền bỉ.

Ngay trong set mở màn, Zverev chủ động gây sức ép bằng những cú giao bóng uy lực và các pha đánh bóng chính xác từ cuối sân. Trong khi đó, De Minaur nỗ lực duy trì thế trận bằng khả năng di chuyển linh hoạt.

Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải Masters 2026 - Ảnh: ATP

Dù vậy, tay vợt người Đức vẫn thể hiện sự hiệu quả trong những thời điểm quan trọng. Zverev tận dụng tốt lợi thế để khép lại set đầu tiên với chiến thắng 6-4.

Sang set hai, De Minaur cố gắng cải thiện khả năng tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Zverev tiếp tục duy trì sự ổn định, không cho đối thủ tạo ra bất ngờ.

Tay vợt người Đức kiểm soát tốt thế trận và tiếp tục giành chiến thắng 6-4, qua đó khép lại cuộc đối đầu với tỷ số chung cuộc 2-0.

Chiến thắng trước De Minaur giúp Zverev chính thức góp mặt tại bán kết Thượng Hải Masters 2026, tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu ATP 1000 trên đất Trung Quốc.