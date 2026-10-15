Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng bước vào tranh tài Asian Para Games 5

Quang cảnh buổi tập của thầy và trò đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Trong những ngày đầu có mặt tại Nhật Bản, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tập trung ổn định nơi ăn ở, hoàn thành các thủ tục chuyên môn, phân loại thương tật và tổ chức tập luyện làm quen với địa điểm thi đấu. Công tác chuẩn bị được triển khai nhằm bảo đảm sức khỏe, duy trì thể trạng và ổn định tâm lý cho các tuyển thủ trước khi bước vào Đại hội. Các vận động viên duy trì tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu, sẵn sàng bước vào tranh tài với tinh thần tự tin và quyết tâm cao.

Ngày 15/10, bà Hồ Thanh My, Trưởng ban Quan hệ quốc tế của Ủy ban Paralympic Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (APSF), cùng các cán bộ đoàn đã đến thăm, động viên các đội tuyển bơi, điền kinh và cử tạ, đồng thời khảo sát địa điểm thi đấu của 3 môn này.

Lực sĩ Cử tạ Lê Văn Công cùng đồng đội tập luyện. (Ảnh: BTC)

Đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam tập luyện. (Ảnh: BTC)

Đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam tập luyện. (Ảnh: BTC)

Theo bà Hồ Thanh My, đây là những môn có khả năng tranh chấp huy chương của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội. Việc trực tiếp kiểm tra địa điểm thi đấu, nắm bắt tình hình tập luyện và điều kiện sinh hoạt giúp đoàn chủ động hơn trong công tác chuẩn bị, kịp thời hỗ trợ các đội tuyển trước ngày tranh tài.

Tại các điểm tập luyện, các vận động viên tích cực thực hiện giáo án, trao đổi với huấn luyện viên về kỹ thuật và điều chỉnh nhịp độ vận động để thích nghi với điều kiện thực tế. Sau quá trình tập huấn trong nước, việc làm quen với địa điểm thi đấu tại Nhật Bản giúp các tuyển thủ rà soát chuyên môn, duy trì phong độ và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách phía trước.

Theo kế hoạch, Asian Para Games 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Nagoya, Nhật Bản. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở năm môn: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Mỗi môn thể thao có yêu cầu chuyên môn riêng, song các thành viên trong đoàn cùng hướng tới mục tiêu thi đấu trung thực, phát huy năng lực và đạt kết quả tốt nhất. Với các vận động viên, Đại hội là dịp kiểm chứng quá trình tập luyện, thể hiện bản lĩnh và khẳng định khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục.

Huấn luyện viên Đội tuyển Cầu lông người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Huy. (Ảnh: BTC)

Đội tuyển Cầu lông người khuyết tật Việt Nam trong buổi tập ngày 15/10. (Ảnh: BTC)

Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ (giữa) cùng các thành viên trong Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh tập luyện và khảo sát địa điểm thi đấu, đoàn đang phối hợp Ban tổ chức để hoàn thiện các công việc liên quan đến lịch trình, di chuyển và nghi thức trước Đại hội.

Theo kế hoạch, lễ thượng cờ Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày mai (16/10) theo giờ Việt Nam tại Quảng trường Làng vận động viên ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Theo quy định, mỗi đoàn thể thao quốc gia được cử tối đa 14 thành viên chính thức tham dự trực tiếp tại khu vực lễ đài.

Đoàn Việt Nam do Phó Cục trưởng Thể dục Thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ dẫn đầu, cùng các cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu. Các thành viên còn lại sẽ cổ vũ tại khu vực được bố trí hoặc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên môn. Nhóm cán bộ tiền trạm của Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Paralympic châu Á (APC) rà soát sơ đồ di chuyển và các thủ tục lễ nghi, bảo đảm buổi lễ diễn ra theo kế hoạch.

Những ngày cuối trước khai mạc là thời điểm các đội tuyển tập trung duy trì thể lực, ổn định tâm lý và hoàn thiện các khâu chuyên môn. Với sự chuẩn bị tích cực, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng tới Asian Para Games 5 bằng quyết tâm thi đấu hết mình, nỗ lực đạt thành tích cao và lan tỏa hình ảnh vận động viên Việt Nam giàu nghị lực trên đấu trường châu lục.