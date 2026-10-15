Sao trẻ Newcastle khiến Manchester United và Arsenal đứng ngồi không yên

Chỉ vài tháng sau khi chuyển đến St James’ Park, Bazoumana Touré đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại Premier League. Theo nguồn tin từ CaughtOffside, Manchester United và Arsenal vẫn duy trì sự quan tâm dành cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà, bất chấp việc Newcastle mới chi khoản phí đáng kể để đưa tài năng trẻ này về từ Hoffenheim.

Cả "Quỷ đỏ" lẫn "Pháo thủ" đều từng theo dõi Touré trước khi tiền đạo cánh này cập bến Newcastle vào tháng 7/2026. Những phẩm chất nổi bật như tốc độ, khả năng đi bóng một đối một và tiềm năng phát triển giúp ngôi sao 20 tuổi tiếp tục thu hút sự chú ý trong giai đoạn đầu thi đấu tại Anh.

Bazoumana Touré lọt tầm ngắm của Manchester United và Arsenal sau khi gia nhập Newcastle

Ngoài Manchester United và Arsenal, Tottenham cùng Aston Villa cũng được nhắc đến trong cuộc đua theo dõi cầu thủ sinh năm 2006. Các thông tin tại Anh cho biết, hiện tại vẫn chưa có đội bóng nào đưa ra đề nghị chính thức. Mọi động thái vẫn dừng ở mức quan tâm và đánh giá khả năng phát triển của cầu thủ.

Với Manchester United, Touré phù hợp với định hướng tìm kiếm những cầu thủ trẻ giàu tốc độ, có khả năng tạo đột biến ở hai hành lang cánh và còn nhiều dư địa phát triển. Một tiền đạo có thể vượt qua hậu vệ đối phương trong các tình huống một đối một sẽ giúp đội bóng có thêm phương án tấn công, đặc biệt khi cần kéo giãn hàng phòng ngự hoặc chuyển trạng thái nhanh.

Trong khi đó, Arsenal cũng đang được liên hệ với cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà. HLV Mikel Arteta cần duy trì chiều sâu đội hình để đáp ứng lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận. Bổ sung một cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo khác biệt ở biên có thể giúp "Pháo thủ" đa dạng hóa phương án tấn công.

Newcastle đã chi khoảng 43 triệu bảng để chiêu mộ Bazoumana Touré từ Hoffenheim vào kỳ chuyển nhượng hè 2026

Tuy nhiên, mức phí khoảng 43 triệu bảng mà Newcastle bỏ ra để chiêu mộ tiền đạo 20 tuổi từ Hoffenheim vào tháng 7/2026 khiến mọi thương vụ tiềm năng trở nên phức tạp. Muốn đưa Touré rời sân St James’ Park, các đội bóng theo đuổi chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cao hơn, cùng với đó là sự đảm bảo vai trò của cầu thủ trong đội hình chính.

Hợp đồng dài hạn cùng khoản đầu tư lớn giúp Newcastle có lợi thế đáng kể trong mọi cuộc đàm phán. Đội bóng này không chịu áp lực phải bán cầu thủ chỉ sau vài tháng, nhất là khi Touré được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển trong những mùa giải tới.

Vì thế, khả năng chuyển nhượng ngay ở kỳ tháng Giêng vẫn chưa rõ ràng. Manchester United, Arsenal, Tottenham và Aston Villa có thể tiếp tục theo dõi phong độ của cầu thủ người Bờ Biển Ngà, nhưng để biến sự quan tâm thành một thương vụ cụ thể, họ cần thuyết phục được Newcastle cũng như đáp ứng những yêu cầu tài chính liên quan.

Bazoumana Touré được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Newcastle

Tại thời điểm hiện tại, tương lai của Touré nhiều khả năng phụ thuộc vào màn trình diễn của ngôi sao này trong phần còn lại của mùa giải. Nếu tiếp tục tiến bộ và chứng minh được khả năng tạo khác biệt tại Premier League, sức hút trên thị trường chuyển nhượng có thể tăng lên. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Newcastle vẫn nắm quyền chủ động trong kế hoạch giữ chân tài năng trẻ sáng giá nhất của mình.