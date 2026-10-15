Khi ông lớn bị 'làm nhục' ở Champions League

Inter nhận 4 bàn ngay trên sân nhà trước Club Brugge, một trong những kết quả gây sốc nhất lượt trận Champions League vừa qua.

Inter thủng lưới 4 lần ngay tại Giuseppe Meazza trước Club Brugge. Bayern Munich để Viking dẫn 2-0 rồi chỉ có thể rời Na Uy với trận hòa 3-3. Dortmund thua Bodø/Glimt 0-1, còn Man City bị PSG dẫn 3 bàn chỉ sau 32 phút ngay tại Etihad.

Real Madrid cũng suýt gia nhập nhóm này. Đội bóng Tây Ban Nha bị Roma dẫn 3-1 trước khi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị giúp họ thắng ngược 4-3. Chỉ trong hai ngày 14 và 15/10, Champions League liên tiếp xuất hiện những tỷ số mà cách đây vài năm thường được xem như địa chấn.

Điểm đáng chú ý không còn nằm ở chuyện một đội bị đánh giá thấp hơn có thể tạo bất ngờ. Bóng đá luôn tồn tại những trận như vậy. Khác biệt nằm ở cách các ông lớn bị trừng phạt: họ không chỉ thua sát nút sau một thế trận áp đảo, mà nhiều thời điểm còn bị đối thủ chơi sòng phẳng, ghi ba hoặc bốn bàn và đẩy trận đấu vào trạng thái hỗn loạn.

Tên tuổi không còn đủ để kiểm soát trận đấu

Inter là ví dụ rõ ràng. Nhà ĐKVĐ Serie A tiếp Club Brugge trên sân nhà với lực lượng được đánh giá vượt trội, nhưng Nicolo Tresoldi vẫn lập hat-trick giúp đại diện Bỉ thắng 4-3. Lautaro Martinez ghi hai bàn nhưng không đủ cứu Inter khỏi một trong những thất bại khó chấp nhận nhất của họ tại Champions League trong thời gian gần đây.

Bayern từng bị Viking dẫn 2-0 và chỉ giành lại một điểm sau trận đấu đầy hỗn loạn tại Na Uy.

Bayern cũng trải qua một buổi tối đầy bất ổn tại Stavanger. Viking mở tỷ số chỉ sau 74 giây rồi dẫn 2-0. Đại diện Bundesliga vùng lên, Harry Kane kéo đội trở lại và Bayern từng vượt lên 3-2, nhưng chiếc thẻ đỏ của Michael Olise khiến thế trận đảo chiều trước khi Herman Haugen gỡ hòa trong thời gian bù giờ.

Khoảng cách về tài chính, danh tiếng và chất lượng đội hình vẫn tồn tại. Bayern sở hữu Harry Kane, Luis Diaz cùng nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn Viking. Tuy nhiên, những lợi thế ấy không còn đủ để bảo đảm một trận đấu an toàn nếu đội bóng lớn nhập cuộc chậm hoặc để thế trận trượt khỏi tầm kiểm soát.

Các đội ngoài nhóm elite ngày càng được tổ chức tốt hơn, pressing mạnh hơn và không còn bước vào những trận gặp ông lớn chỉ với mục tiêu hạn chế bàn thua. Viking tấn công Bayern. Club Brugge ghi bốn bàn tại Milan. Bodø/Glimt chủ động đẩy Dortmund vào nhịp chơi của mình thay vì co cụm phòng ngự suốt 90 phút.

Man City cũng trải qua cảm giác tương tự, dù PSG không phải đối thủ yếu. Trong ngày Pep Guardiola trở lại Etihad, đội bóng của Enzo Maresca thủng lưới ba lần chỉ trong 32 phút. Man City vẫn tạo sức ép mạnh sau giờ nghỉ, Haaland ghi hai bàn, nhưng khoảng thời gian đầu trận quá tệ khiến mọi nỗ lực trở nên muộn màng.

Real Madrid may mắn hơn. Roma từng dẫn 3-1 và buộc Jose Mourinho phải dùng ghế dự bị để cứu trận. Arda Guler vào sân tạo ảnh hưởng, Endrick ghi bàn gỡ 3-3 trước khi Antonio Rudiger hoàn tất màn ngược dòng.

Real thắng, nhưng cách họ tiến sát thất bại cũng phản ánh cùng một vấn đề. Chỉ cần mất kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn, ngay cả đội giàu kinh nghiệm nhất Champions League cũng có thể rơi vào thế rất khó cứu vãn.

Sai lầm giờ bị trừng phạt nhanh hơn

Thể thức mới của Champions League góp phần thay đổi cách các trận đấu diễn ra. 36 đội cùng nằm trên một bảng xếp hạng, mỗi CLB đá tám trận với tám đối thủ khác nhau. Tám đội đứng đầu vào thẳng vòng 16 đội, các vị trí từ 9 đến 24 phải đá play-off, còn nhóm cuối bị loại.

Cấu trúc ấy khiến từng trận trở nên khó tính toán hơn. Trong thể thức bảng bốn đội trước kia, một ông lớn còn có lượt về với chính đối thủ vừa gặp để sửa sai. League phase không mang lại sự quen thuộc ấy. Mỗi vòng là một đối thủ khác, một cách chơi khác và một bài toán khác.

Bodø/Glimt tiếp tục chứng minh các đội ít danh tiếng hơn hoàn toàn có thể buộc những ông lớn phải chơi theo nhịp của mình.

Hiệu số cũng có giá trị lớn hơn khi 36 đội cùng đứng trên một bảng. Khi bị dẫn, nhiều đội buộc phải tiếp tục tấn công thay vì chấp nhận thất bại tối thiểu. Trận đấu vì thế dễ mở hơn và nguy cơ vỡ trận cũng lớn hơn.

Bên cạnh thay đổi về thể thức, phần còn lại của châu Âu cũng tiến bộ nhanh. Những đội như Bodø/Glimt hay Club Brugge không có nhiều cầu thủ trị giá hàng trăm triệu euro, nhưng khoảng cách về tổ chức chiến thuật, thể lực và khả năng pressing đã thu hẹp đáng kể.

Bodø/Glimt cho thấy điều đó trước Dortmund. Đại diện Đức biết rõ mặt cỏ nhân tạo, thời tiết lạnh và cường độ thi đấu của đối thủ nhưng vẫn thất bại. Đội bóng Na Uy không bước vào Champions League với tâm thế của kẻ học việc, mà có cách chơi đủ ổn định để buộc đối phương phải thích nghi.

Viking cũng chọn cách tiếp cận tương tự trước Bayern. Họ không dựng một khối phòng ngự thấp rồi chờ phản công. Hai bàn dẫn trước cho thấy đội bóng Na Uy sẵn sàng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Bayern mỗi khi đối phương dâng cao.

Tất nhiên, chưa thể nói trật tự Champions League đã đảo chiều. Arsenal vẫn thắng Lille 3-0, Barcelona vượt qua Galatasaray 4-1, Liverpool ghi sáu bàn trên sân LASK, còn Aston Villa đè bẹp Fenerbahce 6-0. Trong đường dài, các đội giàu tiềm lực vẫn nắm nhiều lợi thế hơn.

Nhưng biên độ an toàn của họ đang nhỏ lại.

Một đội lớn chơi dưới sức trong 20 hoặc 30 phút trước đây đôi khi chỉ phải trả giá bằng một bàn thua. Hiện tại, họ có thể nhận hai hoặc ba bàn trước khi kịp điều chỉnh. Những đối thủ ít danh tiếng hơn không chỉ biết phòng ngự mà còn đủ khả năng nhận ra điểm yếu, pressing đúng thời điểm và tiếp tục tấn công khi có cơ hội.

Cú sốc lớn nhất của lượt trận vừa qua vì thế không chỉ nằm ở chuyện Inter thua Club Brugge, Dortmund gục trước Bodø/Glimt hay Bayern bị Viking cầm hòa. Điều đáng ngại với các ông lớn nằm ở việc những kết quả ấy xuất hiện cùng lúc và ngày càng ít tạo cảm giác phi lý.

Champions League vẫn là sân chơi của những đội mạnh nhất châu Âu. Nhưng chỉ cần chủ quan hoặc mất kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn, danh tiếng giờ không còn đủ để giúp họ tránh khỏi một đêm ê chề.