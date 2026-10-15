Ngày thi đấu lịch sử ở Champions League

46 bàn thắng được ghi ở ngày thi đấu rạng sáng 15/10.

Theo Foot Mercato, 9 trận đấu diễn ra trong ngày thứ năm ghi nhận tổng cộng 46 pha lập công, thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu. Con số vượt thành tích trước đó được xác lập vào tháng 10/2025 tới 3 bàn.

Đáng chú ý, không trận nào trong loạt đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, trong khi 6/9 cuộc đối đầu có ít nhất 5 bàn thắng. Những thống kê ấy cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của loạt trận, khi các đội bóng liên tục tạo ra thế trận cởi mở và những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Tính rộng ra, toàn bộ 18 trận đấu thuộc lượt thứ hai của giai đoạn phân hạng ghi nhận tổng cộng 78 bàn thắng. Đây cũng là kỷ lục mới về số pha lập công trong một lượt đấu ở giai đoạn này của Champions League.

Liverpool là một trong những đội góp phần tạo nên bữa tiệc bàn thắng khi đánh bại LASK với tỷ số 6-3. Aston Villa thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn bằng chiến thắng 6-0 trước Fenerbahce, qua đó biến trận đấu thành màn phô diễn sức mạnh tấn công của đại diện nước Anh.

Ở một trận cầu kịch tính khác, Real Madrid trải qua thời điểm cực kỳ khó khăn trước AS Roma. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị dẫn 1-3 nhưng lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3. Màn trở lại ấn tượng tiếp tục cho thấy khả năng tạo khác biệt của Real Madrid trong những thời khắc quyết định.

PSG vượt qua Man City 4-2.

Trong khi đó, PSG và Man City tạo nên cuộc đối đầu hấp dẫn với tổng cộng 6 bàn thắng. Đại diện nước Pháp giành chiến thắng 4-2 và góp thêm một điểm nhấn cho loạt trận giàu cảm xúc.

Từ những chiến thắng cách biệt đến các màn ngược dòng nghẹt thở, loạt trận này mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Champions League một lần nữa chứng minh sức hút của sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB với những cuộc đối đầu có thể bùng nổ vượt ngoài mọi dự đoán.