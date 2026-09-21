Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo

Đối tượng Ngô Hải Nam

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nam thuê xe ô-tô tự lái rồi sử dụng thông tin, hình ảnh trên giấy đăng ký xe để đặt làm các loại giấy tờ giả nhằm tạo dựng thông tin là chủ sở hữu hoặc chồng của người đăng ký xe. Sau đó, Nam đưa phương tiện đi cầm cố, chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn trên, Nam đã chiếm đoạt 3 xe ô-tô của các cơ sở cho thuê xe tự lái tại TP Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh.

Vậy, cá nhân, tổ chức từng giao xe ô-tô hoặc nhận cầm cố, chuyển nhượng phương tiện từ Nam thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Lê Thanh An (SĐT: 0905.680.890) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

P.V