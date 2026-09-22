Ra mắt phim ngắn truyền thông cảnh báo hậu quả khi tàng trữ động vật hoang dã

Lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, phim xoay quanh buổi phát trực tiếp của một nữ TikToker tại nhà chồng mới cưới. Với mong muốn khoe khoang sự giàu có của gia đình chồng, cô gái này đã dẫn người xem tham quan ngôi nhà và giới thiệu các sản phẩm, tiêu bản từ động vật hoang dã được mẹ chồng sưu tập mà theo cô “không phải nhà nào cũng có” như rượu ngâm rắn hổ chúa, tiêu bản hổ, báo gấm,... những món đồ được coi là biểu tượng thể hiện "đẳng cấp". Tuy nhiên, màn phô trương hào nhoáng đã nhanh chóng dẫn đến những phản ứng tiêu cực của người xem và sau đó là sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Phim ngắn “Cái giá của "đẳng cấp” lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật. (Ảnh trong bài: ENV)

Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) chia sẻ:“Giá trị của sự giàu có không nằm ở việc phô trương những hành động hủy hoại thiên nhiên. Tàng trữ trái phép các sản phẩm, bộ phận của động vật hoang dã nguy cấp không khiến một cá nhân trở nên sang trọng hơn, mà chỉ phản ánh sự thiếu hiểu biết. Cũng theo quy định pháp luật, các loài động vật hoang dã nguy cấp được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Đừng vì mong muốn thể hiện "đẳng cấp" nhất thời mà đánh đổi tự do và tương lai của chính bản thân mình.”

Trong giai đoạn 2021 - 2025, cơ sở dữ liệu vi phạm về động vật hoang dã của ENV đã ghi nhận 1.002 vụ án về động vật hoang dã được đưa ra xét xử. Trong đó, khoảng 42% số vụ án có áp dụng hình phạt tù với số lượng đối tượng phải nhận hình phạt này là 583 đối tượng. Mức phạt tù trung bình với các hành vi phạm tội về động vật hoang dã là 3,35 năm. Đáng chú ý, các mức án từ 10 đến 15 năm tù giờ đây không còn là điều hiếm gặp với những đối tượng phạm tội nghiêm trọng về động vật hoang dã.

ENV khuyến cáo người dân không mua bán, quảng cáo hoặc tàng trữ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng địa phương hoặc Đường dây nóng miễn phí 1800-1522 của ENV.