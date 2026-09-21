Bất ngờ vào phòng mẹ, nam thanh niên liền bắt gặp khoảnh khắc nhớ cả đời

Một khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không nhịn được cười khi chứng kiến cách một người bà chăm sóc chú chó cưng, trong khi cháu nhỏ lại nằm ngủ bên cạnh.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu mà con trai phát hiện ra khi vào phòng mẹ)

Theo đó, nam thanh niên trong lúc vào phòng mẹ đã vô tình bắt gặp một cảnh tượng khá đặc biệt. Trong phòng lúc này có người mẹ, một bé trai vài tháng tuổi và một chú chó.

Điều khiến anh chàng chú ý là thay vì ngồi cạnh cháu nhỏ, người mẹ lại đang rất tận tình vuốt ve, quạt mát cho chú chó nằm ngủ ngon lành. Trong khi đó, bé trai được cho nằm ngủ một mình trên nệm.

Chứng kiến cảnh tượng này, nam thanh niên lập tức ghi lại khoảnh khắc và chia sẻ lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái hài hước: “Nhìn là biết ai mới là cháu ruột rồi đó”.

Vừa vào phòng mẹ, nam thanh niên liền phát hiện cảnh tượng bất ngờ: Mẹ để cháu trai tự ngủ, còn ngồi quạt mát cho... chú chó cưng.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bật cười trước sự chênh lệch trong cách chăm sóc giữa hai “thành viên nhí” trong gia đình, đồng thời để lại những bình luận dí dỏm.

Không ít người cho rằng có lẽ chú chó đã được bà chăm sóc, cưng chiều từ lâu nên nghiễm nhiên trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình. Chính vì thế, khi có thêm em bé, màn “tranh sủng” này càng trở nên hài hước.

Khoảnh khắc trên vốn chỉ mang màu sắc hài hước, nhưng cũng khiến nhiều người chú ý hơn đến cách sắp xếp không gian sinh hoạt khi gia đình có cả trẻ nhỏ và thú cưng. Dù là “cháu ruột” hay “cháu cưng”, cả hai đều cần được chăm sóc phù hợp để đảm bảo an toàn và sức khỏe.

“Cháu ruột thì tự ngủ, còn cháu bốn chân phải quạt mới chịu nha bà”

“Xin lỗi em bé, hôm nay bà bận chăm ‘cháu cưng’ rồi”

“Nhìn cảnh này mới hiểu thế nào là có người đến trước, được cưng chiều trước”

“Bé: ‘Ủa bà ơi, con cũng cần quạt mát mà?”

“Nhà này chắc phải chia lịch: sáng chăm cháu ruột, chiều chăm cháu có lông nha", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.