Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Cần Thơ ra đầu thú

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2018, trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, ông Lê Văn Mười giao giấy tờ và tiền cho Dương Văn Phơi để thực hiện tách thửa, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, Phơi không thực hiện theo thỏa thuận mà nảy sinh ý định chuyển nhượng thửa đất cho người khác để chiếm đoạt tiền. Theo đó, Phơi nhờ Trần Văn Hùng giả danh ông Mười để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Ngày 30/10/2025, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hùng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hùng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình truy bắt, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã vận động, thuyết phục gia đình kêu gọi Hùng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.