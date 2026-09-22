Kịp thời chặn đứng nguy cơ hỗn chiến từ 2 đối tượng vác hung khí đi đêm

Đối tượng Lê Quân Huy bị tạm giữ cùng phương tiện và số hung khí.

Một vụ việc điển hình vừa được lực lượng 911 phát hiện, ngăn chặn và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm trên địa bàn phường Tam Kỳ vào tối 17-9 cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác TTKS.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 17-9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành- Phan Châu Trinh, Tổ C6-911 phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe mô-tô BKS 92AA-002.49 di chuyển với tốc độ cao và mang theo một túi vải có nhiều biểu hiện bất thường. Từ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhận thấy các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng Công an, cả hai đối tượng lập tức bỏ chạy, vứt lại phương tiện rồi tách ra lẩn trốn vào khu dân cư nhằm tránh sự truy bắt.

Trước tình huống trên, Tổ C6-911 nhanh chóng triển khai đội hình truy đuổi, khép chặt các hướng di chuyển của đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự quyết liệt trong tổ chức truy bắt, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ được một đối tượng, đồng thời thu giữ chiếc túi mà các đối tượng mang theo.

Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong túi có nhiều hung khí nguy hiểm, gồm: 1 lưỡi dao tự chế, 5 dao tự chế và 2 ống tuýp kim loại. Đây đều là những vật dụng có khả năng gây sát thương cao nếu được sử dụng để giải quyết mâu thuẫn hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng bị tạm giữ là Lê Quân Huy (2008, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng). Đối tượng còn lại là Lê Văn Tiên (2008, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng). Huy khai nhận toàn bộ số hung khí trên là của mình; còn Tiên là người rủ Huy mang theo hung khí để đi đánh nhau.

Đáng chú ý, qua xác minh, cả hai đều là những đối tượng từng có tiền án. Trong đó, Lê Quân Huy vừa chấp hành xong án phạt tù về tội: “Cố ý gây thương tích”, còn Lê Văn Tiên vừa chấp hành xong án phạt tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Việc các đối tượng này tiếp tục tụ tập, chuẩn bị hung khí và có ý định tham gia đánh nhau cho thấy nguy cơ tái phạm, gây mất ANTT luôn hiện hữu nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ án nghiêm trọng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, trên mạng xã hội hoặc trong các cuộc tụ tập của thanh thiếu niên. Khi các đối tượng mang theo dao, kiếm, hung khí tự chế ra đường, chỉ cần một va chạm hoặc kích động nhất thời cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cướp đi sinh mạng của người khác. Chính vì vậy, việc kịp thời phát hiện, thu giữ số hung khí nói trên không chỉ đơn thuần là xử lý một vụ việc vi phạm mà còn góp phần loại bỏ nguy cơ phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa.

Từ vụ việc này có thể thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng 911 trong công tác phòng ngừa tội phạm. Không chỉ xử lý các hành vi vi phạm khi đã xảy ra, lực lượng 911 còn là “lá chắn” chủ động trên đường phố, thường xuyên TTKS phát hiện những biểu hiện bất thường để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng 911 trên các tuyến đường, khu dân cư, địa bàn trọng điểm đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, răn đe các đối tượng có ý đồ vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố.