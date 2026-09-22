Thêm kênh đánh giá, phản ánh dịch vụ công trên VNeID

Tại Công văn số 9209/UBND-NC ban hành mới đây, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân chủ động sử dụng 2 tiện ích trên VNeID. Việc tuyên truyền, hướng dẫn phải bảo đảm khách quan, không tác động đến nội dung và kết quả đánh giá của người dân.

Các tiện ích này do Bộ Công an xây dựng và triển khai trên ứng dụng VNeID dành cho công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động. Người dân có thể sử dụng để đánh giá quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công và phản ánh, kiến nghị về quá trình thực hiện TTHC.

Với tiện ích “Đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công”, người dân có thể đánh giá quá trình cung ứng dịch vụ. Với tiện ích “Phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công”, người dân có thể gửi phản ánh liên quan đến quá trình thực hiện TTHC bằng cách khai báo mã hồ sơ, lựa chọn loại phản ánh, cơ quan tiếp nhận, nhập nội dung và gửi kèm hình ảnh, tài liệu liên quan nếu có.