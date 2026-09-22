Hà Nội: Chi tiết lịch kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe tháng 9

Công tác tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), địa chỉ số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông.

Kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe trên địa bàn Hà Nội trong tháng 9/2026

Thời gian tổ chức thực hiện bắt đầu từ 8h các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ) từ ngày 20/9 - 19/10/2026.

Người dự kiểm tra có mặt đúng thời gian, địa điểm và mang theo một trong các loại giấy tờ: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài).

Trường hợp thông tin cá nhân đã được tích hợp trong căn cước công dân điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia thì sẽ được khai thác để đối chiếu với thông tin trong đơn đề nghị.