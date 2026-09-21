Neo thuyền máy trên sông để sử dụng ma túy

Theo điều tra, khoảng 20h30’ ngày 19-9, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, tổ công tác Công an phường Bạch Đằng và Trạm Cảnh sát đường thuỷ Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát giao thông) CATP Hải Phòng nhanh chóng xác minh, xử lý thông tin về một nhóm người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trên một chiếc thuyền máy neo đậu trên sông Đá Bạch thuộc Tổ dân phố Giá, phường Bạch Đằng.

Đối tượng trong vụ án

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên thuyền có đối tượng Đỗ Văn Quang (sinh năm 1991, trú tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng). Qua đấu tranh khai thác, Quang khai nhận vừa thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cùng các đối tượng Trịnh Xuân Tùng (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1988) và Bùi Văn Hiến (sinh năm 1988), đều cư trú tại xã Việt Khê.

Tang vật tạm giữ 1 bộ đồ sử dụng ma túy đá có gắn nỏ thủy tinh, bên trong nỏ bám dính chất tinh thể màu xám (nghi chất ma túy đá) và tang vật liên quan khác.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Công an phường Bạch Đằng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.