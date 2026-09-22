Khép lại 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, hướng đến thành phố không ma túy

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo.

Những cuộc tổng rà soát xuyên ngày, xuyên đêm

Rạng sáng 5-8, Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố đồng loạt xuất quân. Từ khu dân cư, chung cư, nhà trọ, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đến bến xe, khu vực tập trung đông người lao động, các tổ công tác đồng loạt rà soát, kiểm tra, phát hiện nguy cơ liên quan đến ma túy.

Ngay ngày đầu cao điểm, tại phường An Hải, 140 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng kiểm tra 5 block chung cư An Cư 5, test nhanh 157 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp dương tính. Tại phường Sơn Trà, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ kiểm tra khu vực Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang và 9 cơ sở lưu trú, nhà trọ, test nhanh 135 trường hợp, phát hiện 9 trường hợp dương tính. Ở phường Ngũ Hành Sơn, các tổ công tác kiểm tra nhiều địa điểm có nguy cơ, test nhanh 210 trường hợp, phát hiện 14 trường hợp dương tính.

Tại chợ đầu mối Hòa Cường, khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ được huy động kiểm tra người lao động, tài xế, tiểu thương. Tại Bến xe Trung tâm thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường An Khê kiểm tra, test nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xe; 22 lái xe và 3 phụ xe đều có kết quả âm tính.

Điểm đáng chú ý của cao điểm là sự đồng loạt trên toàn thành phố, với Công an xã, phường trực tiếp bám địa bàn và các lực lượng nghiệp vụ cùng tham gia. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở, tập trung rà soát người nghi sử dụng, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng liên quan và những điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy.

Yêu cầu xuyên suốt là rà soát toàn diện, phát hiện kịp thời, đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm và làm sạch địa bàn.

Các tổ công tác ra quân triển khai rà soát, kiểm tra, phát hiện nguy cơ liên quan đến ma túy.

56.040 đối tượng nghi vấn được xét nghiệm - 326 vụ án được làm rõ

Khép lại 45 ngày đêm, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn. Toàn thành phố tổ chức xét nghiệm 56.040 đối tượng nghi vấn, phát hiện 1.872 người dương tính với ma túy. Từ những kết quả phát hiện tại cơ sở, các lực lượng tiếp tục điều tra, truy xét, đấu tranh mở rộng, làm rõ 326 vụ với 600 đối tượng phạm tội về ma túy; đưa 475 người đi cai nghiện tập trung. Đây là kết quả phát hiện số đối tượng và mở rộng phát hiện số vụ án liên quan đến ma túy cao nhất từ trước đến nay. Điểm nổi bật là phương châm "đi từng nhà, rà từng người", chủ động rà soát, đưa các trường hợp nghi vấn vào diện quản lý, tổ chức xét nghiệm để kịp thời phát hiện, phân loại, xử lý, từng bước khắc phục tình trạng sót, lọt đối tượng liên quan đến ma túy ngoài xã hội.

Trên tuyến đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phát hiện, bắt giữ, điều tra mở rộng 21 vụ với 47 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có những đường dây, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ số lượng ma túy rất lớn. Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xét nghiệm chất ma túy, qua đó mỗi đơn vị phát hiện, xử lý 10 trường hợp dương tính.

Từ cơ sở, nhiều Công an xã, phường có cách làm linh hoạt, tạo chuyển biến rõ nét trong rà soát, phát hiện và xử lý. Những địa phương có kết quả phát hiện mới người sử dụng trái phép chất ma túy cao gồm Thanh Khê, Hải Vân, An Hải, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Cường, An Khê, Tam Kỳ và Cẩm Lệ. Trong phát hiện, bắt giữ, điều tra mở rộng các vụ án ma túy, nổi bật là Thanh Khê, Sơn Trà, Hòa Khánh, Ngũ Hành Sơn, An Hải, Hải Vân, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Tam Kỳ và Hải Châu. Trong công tác đưa người đi cai nghiện tập trung, các địa phương có kết quả cao gồm Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Khánh, Điện Bàn Đông, Hòa Cường, Hải Vân, Tam Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn và An Hải.

Quyết liệt trên tuyến đấu tranh, giữ chặt địa bàn từ cơ sở

Xuyên suốt đợt cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, nhất là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, phường bám sát từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tổ chức rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là những cơ sở có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật công tác; tập trung triển khai cao điểm quyết liệt, thực chất, hiệu quả, góp phần chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy, giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong toàn bộ cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã, phường phối hợp theo từng địa bàn, bảo đảm những phát hiện từ cơ sở không dừng lại ở một lần kiểm tra mà được tiếp tục xác minh, phân loại và xử lý. Đối với các địa bàn đã đạt tiêu chí không ma túy, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững kết quả, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh vi phạm.

Trong 45 ngày, hoạt động đấu tranh và quản lý địa bàn được triển khai song hành. Mỗi vụ việc phát hiện tại cơ sở trở thành một đầu mối để tiếp tục xác minh; mỗi trường hợp thuộc diện quản lý được rà soát biến động; mỗi cơ sở kinh doanh có nguy cơ được kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở trách nhiệm.

Từ "làm sạch" đến "giữ sạch"

Nếu đấu tranh là mũi nhọn, phòng ngừa từ cơ sở là yếu tố quyết định khả năng giữ vững kết quả. Tại xã Hiệp Đức, công tác kiểm danh, kiểm diện những người từng liên quan đến ma túy được duy trì thường xuyên. Mô hình "Gia đình 5 không về ma túy" đã triển khai tại 9/9 thôn; mô hình "Thôn bình yên, thôn không ma túy" được ra mắt và nhân rộng.

Ở phường Liên Chiểu, Công an phường chú trọng quản lý các cơ sở lưu trú, ký túc xá sinh viên; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn khách sạn, nhà nghỉ, trường học thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống ma túy; vận động chủ cơ sở nâng cao trách nhiệm quản lý người lưu trú, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tại các xã đã được công nhận là "xã không ma túy", Công an xã tiếp tục rà soát, kiểm tra, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng; phối hợp chính quyền, người có uy tín và các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy.

Từ đô thị đông dân đến những xã có địa bàn rộng, cùng một yêu cầu được đặt ra: không để khoảng trống trong quản lý, không chờ khi vụ việc phát sinh mới xử lý.

Khẳng định quyết tâm xây dựng thành phố "không ma túy"

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14-1-2026 của UBND thành phố xác định lộ trình xây dựng 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt tiêu chí không ma túy đến hết năm 2030. Riêng năm 2026, thành phố đặt mục tiêu ít nhất 40% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí này. Vì vậy, 45 ngày đêm không phải một chiến dịch khép kín mà là bước quan trọng trong quá trình chuyển hóa địa bàn.

Sau ngày 20-9, cùng với những con số của 45 ngày đêm là dữ liệu quản lý được cập nhật, những nguy cơ được nhận diện, vụ việc được xử lý và các mô hình ở cơ sở được củng cố. Qua đó, phương thức tiếp cận ngày càng rõ nét: làm sạch phải đi cùng giữ sạch; đấu tranh phải đi cùng phòng ngừa; xử lý một vụ việc phải hướng tới ngăn chặn cả nguy cơ phía sau.

Từ mệnh lệnh tổng rà soát trên toàn thành phố, Đà Nẵng đang đặt nền cho một thế trận lâu dài hơn: từng xã, từng phường, từng khu dân cư cùng giữ địa bàn; lực lượng Công an làm nòng cốt, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và Nhân dân trở thành chủ thể của công tác phòng ngừa.

Mục tiêu thành phố Đà Nẵng không ma túy đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành sớm hơn vào năm 2028, là quá trình bắt đầu từ những việc cụ thể ở từng địa bàn, từng gia đình và từng khu dân cư.

Khép lại 45 ngày đêm cũng là điểm chuyển tiếp từ một đợt cao điểm sang trạng thái thường xuyên: chủ động nhận diện nguy cơ, kiên quyết đấu tranh, quản lý chặt địa bàn và cùng Nhân dân giữ vững những gì đã được làm sạch.