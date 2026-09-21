Nước ngập gần 2m, khối trưởng ngâm mình khơi cống giữa dòng nước xiết

Video: Khối trưởng ngâm mình giữa phố ngập gần 2m khơi cống tắc

Ngâm mình giữa dòng nước xiết

Ngày 19/9, mưa kỷ lục gần 400mm trút xuống Nghệ An khiến nhiều khu vực nội đô Vinh cũ chìm trong nước. Tại khối 1 Hưng Bình, phường Thành Vinh, nước từ nhiều tuyến đường xung quanh dồn về nhanh, có thời điểm dâng khoảng 1,7m.

Nước phủ kín đường, sân nhà, tràn vào những khu vực thấp. Dòng chảy cuốn theo rác sinh hoạt, cành cây, gỗ, ván và nhiều vật dụng trong nhà dân rồi dồn về các điểm thoát nước.

Mưa kỷ lục gây ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh (cũ), Nghệ An, ngày 19/9.

Khoảng 11h30, khi nước đã dâng cao, anh Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1981) - Khối trưởng khối 1 Hưng Bình, bơi dọc tuyến kênh số 2 để kiểm tra tình hình. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, rác nổi lềnh bềnh.

Thi thoảng, những tấm ván, khúc gỗ bị nước đẩy trôi rồi mắc lại tại điểm thoát. “Lúc đó nước lên rất nhanh. Có những chỗ đứng dưới nước gần như không nhìn thấy mặt đường”, anh Huyền kể.

Phát hiện một điểm thoát nước bị rác chắn kín, anh cùng các thành viên ban cán sự khối nhanh chóng tiếp cận. Một tay bám vào lan can để giữ thăng bằng, tay còn lại anh lần xuống dòng nước, kéo từng mảng rác. Những thanh gỗ, tấm ván cốp pha mắc chặt bên dưới được anh và mọi người lần lượt kéo lên.

Có thanh gỗ còn nguyên đinh, bị nước ép chặt vào miệng cống. Mỗi lần kéo, dòng nước lại xoáy mạnh, đẩy người về phía trước. “Lúc xuống đó cũng sợ thật. Nước sâu, lại không nhìn thấy bên dưới có gì. Nhưng mình quen địa bàn, biết vị trí các điểm thoát nước nên cố gắng làm để nước rút nhanh hơn”, anh Huyền nói.

Anh Nguyễn Ngọc Huyền - Khối trưởng khối 1 Hưng Bình chia sẻ về khoảnh khắc ngâm mình giữa dòng nước ngập để khơi cống.

Sau nhiều lần kéo, điểm nghẽn dần được mở. Nước bắt đầu xoáy mạnh xuống miệng thoát, rác tiếp tục bị cuốn về nhưng dòng chảy đã thông hơn. Anh Huyền cùng mọi người tiếp tục lội qua những đoạn nước sâu, kiểm tra các tuyến trong khu dân cư.

Đến chiều tối, khi nước bắt đầu rút, lực lượng tại khối quay lại các điểm ngập để thu gom rác. Hai bộ ghế sofa, bàn, gỗ, ván và nhiều vật dụng sinh hoạt bị nước cuốn dạt vào khu vực thoát nước được đưa lên bờ. “Rác nhiều lắm. Có cả hai bộ ghế sofa, hai cái bàn và rất nhiều gỗ, ván”, anh Huyền chia sẻ.

"Bà con cần thì mình phải có mặt"

Khối 1 Hưng Bình hiện có 888 hộ, khoảng 3.400 nhân khẩu, được hình thành sau khi sáp nhập 3 khối của phường Hưng Bình cũ. Hơn 6 năm gắn bó với địa bàn, anh Huyền thuộc từng tuyến đường, con ngõ, điểm trũng và những vị trí thường xảy ra ngập khi mưa lớn.

Hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Huyền - Khối trưởng khối 1 Hưng Bình, phường Thành Vinh ngâm mình khơi cống thoát nước ngày 19/9.

Theo anh Huyền, khối 1 Hưng Bình nằm ở vùng thấp trũng. Khi hệ thống tiêu thoát nước của các khu vực xung quanh quá tải, nước nhanh chóng dồn về đây. Trận mưa ngày 19/9 khiến nhiều gia đình bị ảnh hưởng, một số phương tiện không kịp di chuyển phải nằm lại giữa dòng nước.

Khi nước dâng, anh Huyền cùng các thành viên ban cán sự khối chia nhau đi kiểm tra từng khu vực. Người hỗ trợ các hộ dân, người thu gom rác, người tìm cách khơi những điểm thoát nước bị tắc. “Lúc mưa lớn không ai đứng ngoài được. Nhà dân bị ngập, mình phải biết chỗ nào ngập trước, chỗ nào nước dồn về để còn hỗ trợ bà con”, anh nói.

Bà Nguyễn Thị Cần, người dân Khối 1 Hưng Bình, cho hay, mỗi khi khu dân cư có việc, từ mưa ngập, vệ sinh môi trường đến những công việc chung, khối trưởng đều có mặt.

“Chú Huyền còn trẻ, năng động, việc chung của khối rất nhiệt tình. Mỗi khi người dân cần là chú có mặt. Hôm mưa lớn, nước ngập sâu như vậy mà chú vẫn đi kiểm tra, hỗ trợ mọi người”, bà Cần chia sẻ.

Khu vực nơi anh Huyền cùng người dân khơi cống thoát nước vẫn còn ngổn ngang rác dạt lại sau trận ngập.

Không chỉ trong những ngày mưa lũ, công việc của một khối trưởng còn gắn với hàng loạt việc lớn nhỏ trong khu dân cư. Từ nắm tình hình từng hộ dân, tuyên truyền các chủ trương đến xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Với anh Huyền, việc ngâm mình giữa dòng nước để khơi một điểm cống tắc cũng là một phần công việc ấy. “Đã làm công việc này thì khi bà con cần, mình phải có mặt. Địa bàn mình phụ trách, mình biết chỗ nào ngập, chỗ nào tắc thì cố gắng xử lý trước. Làm được gì để nước rút nhanh hơn, bà con bớt thiệt hại thì mình làm”, anh Huyền tâm sự.