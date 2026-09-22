Ứng dụng ngân hàng giả được rao bán, cảnh báo giao dịch 'ảo'

Chỉ với khoảng 70.000 đồng, các đối tượng có thể mua ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công, qua đó đánh lừa người bán và nhận tài sản. (Ảnh minh họa)

Chỉ với khoảng 70.000 đồng, các đối tượng có thể mua ứng dụng ngân hàng giả trên mạng xã hội để tạo giao dịch chuyển khoản “ảo”. Khi hình ảnh giao dịch thành công được hiển thị trên điện thoại, người bán nếu không kiểm tra lại tài khoản có thể mất cảnh giác và giao hàng hoặc tài sản.

Thủ đoạn này vừa được Công an phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai phát hiện sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị lừa đảo bằng hình thức trên. Qua xác minh, truy xét, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn và tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại đây, Công an phát hiện 3 đối tượng gồm Phạm Thị Cao Th., Nguyễn Huy H. và Đỗ Cao T., cùng trú phường Hố Nai, TP. Đồng Nai. Lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động được xác định là tang vật liên quan đến vụ lừa đảo. Tài sản bị lừa đảo đã được thu hồi.

Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người bán hàng, đặc biệt là các hộ kinh doanh thường xuyên nhận thanh toán bằng chuyển khoản, không nên lấy ảnh chụp màn hình, video hoặc thông báo giao dịch thành công trên thiết bị của người mua làm căn cứ duy nhất để giao tài sản.

Thay vào đó, người bán cần trực tiếp kiểm tra ứng dụng ngân hàng, tin nhắn thông báo hoặc phương thức xác nhận giao dịch chính thức để bảo đảm khoản tiền đã thực sự được ghi có vào tài khoản. Với giao dịch có giá trị lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần tạm thời chưa giao tài sản cho đến khi xác nhận được tiền.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân chủ động cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới. Khi phát hiện giao dịch nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và phối hợp xử lý.