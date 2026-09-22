Trần Thị Cẩm Hoa bị bắt, lật tẩy chiêu thức lừa đảo tiền tỷ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990, trú tại thôn 3, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoa. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12/2025, khi đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, do cần tiền trả nợ cá nhân, Hoa đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng, rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bán, sau đó sẽ hoàn trả tiền cho người cho vay.

Tin tưởng thông tin này, trong các ngày 29 và 30/12/2025, bà H.T.D. (trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã chuyển cho Hoa tổng cộng 3,63 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. hơn 1,249 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Cẩm Hoa liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Trương Công Sơn, số điện thoại 0935.345.227 để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.