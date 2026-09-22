[Video] Bắt 'Hoàng Nato', truy xét 8 đường dây ma túy, bắt 126 đối tượng

Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra làm rõ trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam. Theo cơ quan Công an, thủ đoạn lừa đảo trong vụ án này là những cam kết lợi nhuận cao, trả thưởng bằng vàng, du lịch và nhiều ưu đãi được đưa ra tại các hội thảo để thu hút người dân tham gia đầu tư. Các đối tượng sử dụng thông tin không đúng sự thật để tạo lòng tin, qua đó huy động tiền của người dân chuyển vào tài khoản Công ty Capital Clearance Việt Nam.