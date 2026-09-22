[Video] Bắt 'Hoàng Nato', truy xét 8 đường dây ma túy, bắt 126 đối tượng
Trưa 21/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết vừa khám phá chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (sinh năm 1983, tức “Hoàng Nato”), được xác định là đối tượng giang hồ cộm cán; đồng thời truy xét mở rộng, phát hiện và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng.
Qua đấu tranh, Công an TP Hồ Chí Minh xác định nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, hoạt động cả trực tiếp và trên không gian mạng, liên quan đến Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp. Trong 126 đối tượng bị bắt và xử lý có 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, 4 đối tượng quốc tịch Đài Loan và một số người tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội. Các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bat-hoang-nato-truy-xet-8-duong-day-ma-tuy-bat-126-doi-tuong-post990098.html