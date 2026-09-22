Bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook 'Nguyễn Thị Châu'

Bị can Châu bị điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của TAND khu vực 2 - Cần Thơ liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Bài viết được Nguyễn Thị Châu sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải trên Facebook.

Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này đăng tải một số bài viết chứa thông tin được cho là không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và các thông tin liên quan nhằm làm rõ nội dung, nguồn đăng tải cũng như hoạt động của tài khoản Facebook trên.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, Nguyễn Thị Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do TAND khu vực 2 - Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình xét xử, bà Châu có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc.

Sau khi không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án, bà Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải công khai một số bài viết liên quan vụ việc và những người có liên quan.

Điều tra viên thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Châu thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook trên để đăng tải các nội dung nói trên.

Cơ quan điều tra sau đó trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Theo kết luận giám định, một số nội dung trong các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu, thu giữ một số tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần thận trọng kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân, hoạt động của cơ quan nhà nước và các vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Khi không đồng tình với kết quả giải quyết vụ việc hoặc cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, người dân có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, kháng cáo và thực hiện các quyền khác theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.