Phát hiện hàng trăm kg lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên đông lạnh không rõ nguồn gốc

Trong bối cảnh Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu mua sắm thực phẩm tăng cao, kéo theo nguy cơ bánh kẹo, thực phẩm trôi nổi, nhập lậu gia tăng mạnh. Cục Hải quan đã tăng cường kiểm soát, siết chặt kiểm tra, giám sát đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Lực lượng Hải quan trên các tuyến biên giới phía bắc liên tiếp phát hiện, bắt giữ thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Chi cục Hải quan Khu vực VII vừa phát hiện hai vụ vận chuyển thu giữ hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong đó, có 389 kg thực phẩm gồm lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non đông lạnh. Toàn bộ số hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng vừa phát hiện 352 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm Lạp xưởng - xúc xích và thịt xiên đông lạnh. Hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các mặt hàng đông lạnh đã rã đông.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn vận chuyển lạp xưởng đông lạnh; củ tam thất khô bị mốc... không có nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp, được giấu trong hộp giấy kéo trên xe kéo bằng tay qua luồng nhập cảnh.

Toàn bộ tang vật đang được tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.