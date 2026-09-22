Xét xử nhóm thanh thiếu niên có hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng trên đường 2 Tháng 9

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 30 ngày 16-3-2026, Nguyễn Văn Nghĩa (2009, trú xã Phú Thuận, Đà Nẵng) rủ Hồ Văn Anh Huy (2009), Nguyễn Kỳ Anh (2009, cùng trú xã Hà Nha, Đà Nẵng) đi tìm đánh nhóm của Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc (2010, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng).

Cùng thời điểm, Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc, Đỗ Nhật Khoa (2009), Trần Công Hậu (2008, cùng trú phường Hội An Đông, Đà Nẵng); Đặng Ngọc Hiếu (2010), Võ Minh Quốc Vũ (2008, trú phường Điện Bàn Đông); Nguyễn Văn Gia Khánh (2009, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) và Nguyễn Đức Tín (2009, trú phường Hội An, Đà Nẵng) cũng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô-tô lưu thông trên đường 2 Tháng 9 để tìm đánh Nghĩa.

Khi nhóm của Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc phát hiện nhóm của Nguyễn Văn Nghĩa nên hò hét, thị uy và truy đuổi khiến nhóm Nghĩa bỏ chạy. Sau đó, Hồ Văn Anh Huy, Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Kỳ Anh đến đường Phan Đăng Lưu nối dài (Đà Nẵng) lấy 2 cây kiếm. Huy và Anh mỗi người cầm 1 cây kiếm làm hung khí, quay lại đường 2 Tháng 9 tìm đánh nhóm của Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc.

Khi gặp nhau tại cầu vượt đường 2 Tháng 9, nhóm của Phúc đông hơn nên truy đuổi ngược nhóm của Nghĩa. Lúc này, xe của Đỗ Nhật Khoa chở Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc đuổi kịp xe của Nguyễn Văn Nghĩa chở Nguyễn Kỳ Anh. Phúc cầm cây ba chĩa đâm vào sườn bên trái của Nghĩa. Nguyễn Đức Tín đuổi kịp, cầm cây ba chĩa đâm trúng vùng lưng của Nguyễn Kỳ Anh, làm đầu ba chĩa thấu qua và dính vào lưng.

Bỏ chạy đến đoạn đường vắng, Nguyễn Văn Nghĩa dừng xe, gỡ đầu ba chĩa ra khỏi lưng Anh rồi cùng người dân đưa Kỳ Anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng. Kết quả giám định xác định, Anh bị đâm gây tổn thương động mạch nách trái và tổn thương màng phổi trái (vùng trọng yếu của cơ thể), với tỷ lệ thương tích 13%.

Sau khi đâm Nguyễn Kỳ Anh, nhóm của Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc tiếp tục lưu thông trên cầu vượt đường 2 Tháng 9 thì gặp Dương Quốc Hảo (2010), Trần Văn Hiếu (2008), Tán Duy Mẫn (2008), Dương Lâm Huy (2009), Trương Trần Khải Duy (2010, cùng trú xã Hòa Vang, Đà Nẵng) và Lê Phú Phước (2008, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô, mang theo 1 cây kiếm và 1 cây đao. Thấy vậy, nhóm của Dương Quốc Hảo cho rằng nhóm của Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc đã đuổi đánh các thành viên trong nhóm mình trước đó nên kêu gọi cả nhóm đuổi theo đánh trả thù. Lúc này, hai bên thách thức, điều khiển xe mô-tô đuổi đánh nhau qua lại gây mất ANTT rồi hai nhóm tự giải tán.

Căn cứ hồ sơ vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Đặng Ngọc Hiếu 2 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tín 7 năm tù, các bị cáo Đỗ Nhật Khoa, Nguyễn Văn Gia Khánh, Trần Công Hậu, Võ Minh Quốc Vũ từ 5 năm 3 tháng tù đến 5 năm 9 tháng tù về 2 tội: “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa, Hồ Văn Anh Huy, Nguyễn Kỳ Anh, Dương Quốc Hảo, Trần Văn Hiếu, Lê Phú Phước, Tán Duy Mẫn, Dương Lâm Huy và Trương Trần Khải Duy bị tuyên phạt từ 1 năm 3 tháng tù đến 1 năm 6 tháng tù về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.