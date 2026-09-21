Xhaka dính bê bối, đối mặt án tù 5 năm

Xhaka rút khỏi tuyển Thụy Sĩ giữa bê bối.

Vụ việc được Văn phòng Công tố bang Lucerne điều tra, xuất phát từ nghi vấn một nữ bác sĩ tại địa phương cấp chứng nhận tiêm chủng cho nhiều người dù họ không thật sự được tiêm vaccine. Cơ quan chức năng khám xét phòng khám của nữ bác sĩ này vào năm 2023 và thu giữ một số bằng chứng phục vụ điều tra.

Xhaka được cho là nằm trong nhóm những người nhận chứng nhận xác nhận hoàn tất tiêm chủng dù thực tế chưa tiêm vaccine. Trong một tuyên bố trên Instagram, tiền vệ 33 tuổi thừa nhận sai lầm và cho biết bản thân khi đó có nhiều nghi ngờ, lo sợ liên quan đến vaccine Covid-19.

"Ngày hôm nay, tôi hiểu rõ đó không phải là cách hành xử đúng đắn. Đó là một sai lầm và tôi xin lỗi. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình, sẽ đối diện với quá trình làm rõ sự việc và hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng", Xhaka chia sẻ.

Văn phòng Công tố bang Lucerne cho biết cuộc điều tra nhằm xác định liệu có hành vi vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến việc gian dối để có được giấy chứng nhận không chính xác hoặc giả mạo giấy tờ hay không.

Theo quy định tại Thụy Sĩ, hành vi giả mạo giấy tờ có thể bị phạt tiền rất nặng hoặc phạt tù lên tới 5 năm. Xhaka được cho là sẽ phải làm việc với cơ quan công tố vào tháng tới để cung cấp lời khai về vụ việc.

Sự việc cũng khiến Xhaka vắng mặt trong đợt tập trung lần này của tuyển Thụy Sĩ. Quyết định được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa tiền vệ Sunderland và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ (SFV).

Chủ tịch SFV Peter Knabel cho biết Xhaka cam kết công khai, chịu trách nhiệm về hành động trong quá khứ. Hai bên đồng thời thống nhất rằng việc Xhaka không tham gia đợt tập trung sẽ giúp đội tuyển ổn định tình hình và tập trung cho các trận đấu Nations League.

Xhaka từng bỏ lỡ 3 trận của Thụy Sĩ vào tháng 9/2021 sau khi mắc Covid-19. Khi đại dịch xảy ra, anh vẫn khoác áo Arsenal, trước khi chuyển sang Bayer Leverkusen năm 2023 rồi gia nhập Sunderland vào năm 2025.