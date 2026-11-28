ĐBP - Thực tiễn cho thấy, muốn xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, trước hết phải chăm lo để nhân dân có cuộc sống ổn định, có sinh kế lâu dài và niềm tin vào sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang. Bám sát địa bàn, gần gũi nhân dân, giải quyết khó khăn từ cơ sở chính là cách Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng vùng biên giới vững mạnh.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa và nhân dân trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Văn Quyết

Trước đây, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 được giao quản lý địa bàn 4 huyện biên giới: Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) và Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phạm vi quản lý của Đoàn được điều chỉnh thành 12 xã biên giới thuộc hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Đây đều là những địa bàn có địa hình hiểm trở, đời sống người dân còn thiếu thốn, thiếu tư liệu và phương thức sản xuất bền vững.

Nhận diện đúng khó khăn đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 xác định giúp nhân dân thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng sinh kế. Các tổ, đội sản xuất được chỉ đạo tăng cường bám nắm địa bàn; cán bộ, chiến sĩ trực tiếp khảo sát từng xã, từng thôn, bản, phân tích điều kiện đất đai, khí hậu, nguồn nước, tập quán sản xuất và nhu cầu của người dân để lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Đoàn là không đồng nhất hỗ trợ sinh kế với việc cấp phát cây giống, con giống. Bởi thực tế cho thấy, trao tư liệu sản xuất mới chỉ là bước khởi đầu; nếu thiếu kiến thức, kỹ thuật và sự đồng hành, các mô hình khó phát huy hiệu quả, thậm chí có nguy cơ bị bỏ dở. Hỗ trợ phải đi đôi với hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật và theo dõi quá trình thực hiện; hiệu quả phải được đo bằng thu nhập và khả năng tự duy trì sản xuất của người dân.

Từ quan điểm đó, Đoàn chủ động xây dựng mô hình điểm tại đơn vị, tổ chức cho người dân tham quan, học tập trước khi vận động nhân rộng. Với những hộ có nhu cầu tham gia, cán bộ trực tiếp bám bản, hướng dẫn từ khâu làm chuồng trại, trồng cỏ, chế biến thức ăn đến kỹ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Không dừng lại ở hướng dẫn ban đầu, cán bộ, chiến sĩ còn đồng hành trong suốt quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Những năm gần đây, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 đã triển khai, nhân rộng nhiều dự án chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả; hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống cho 41 bản thuộc 12 xã, với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng. Cùng với đó, Đoàn phối hợp với địa phương xây dựng các mô hình liên kết hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo điển hình để người dân tham quan, học tập và nhân rộng. Đặc biệt, thông qua rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, Đoàn lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp, góp phần giúp nhiều gia đình từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, giảm nghèo ở vùng biên giới không thể chỉ trông chờ vào những dự án hỗ trợ riêng lẻ, càng không thể lấy số lượng cây giống, con giống hay kinh phí đầu tư làm thước đo duy nhất. Điều người dân cần là đầu ra ổn định cho sản phẩm, khả năng tiếp cận vốn, kỹ thuật, thông tin thị trường và những mô hình sản xuất có sức chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh.

Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới trong rà soát nhu cầu, lựa chọn đối tượng và xây dựng mô hình sinh kế. Chuyển mạnh từ hỗ trợ phân tán sang phát triển sản xuất có trọng tâm, gắn với liên kết tiêu thụ, chế biến và xây dựng sản phẩm đặc trưng địa phương. Ưu tiên cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thị trường tương đối ổn định. Đồng thời, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi nhỏ, hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật bằng hình thức trực quan, dễ hiểu; phát huy vai trò người có uy tín, trưởng bản và hộ sản xuất giỏi trong tuyên truyền, vận động đồng bào. Việc hỗ trợ cũng cần được theo dõi, đánh giá sau đầu tư, lấy mức tăng thu nhập và khả năng thoát nghèo bền vững làm tiêu chí quan trọng.

Bám sát dân để an dân vì thế không chỉ là phương pháp công tác, mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng. Mỗi mô hình sinh kế hiệu quả, mỗi hộ dân vươn lên thoát nghèo, mỗi niềm tin được vun đắp chính là một nền móng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững biên cương, xây dựng vùng biên giới Điện Biên ổn định và phát triển bền vững.