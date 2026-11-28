Ở tổ dân phố A1, phường Điện Biên Phủ, mỗi tổ chức đoàn thể đảm nhận những phần việc riêng, cùng hướng đến xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Ông Đặng Văn Tuyên, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết: Hội Phụ nữ duy trì phong trào “5 không, 3 sạch”, thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện; Chi hội Cựu chiến binh thực hiện mô hình tự quản đường phố, chăm sóc cây xanh, quản lý hành lang vỉa hè. Hội Người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng; phong trào văn hóa, văn nghệ, bảo vệ an ninh Tổ quốc được người dân hưởng ứng. Qua các hoạt động, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, trách nhiệm cộng đồng được nâng lên. Tại tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, tinh thần ấy được thể hiện qua các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau. Ông Nguyễn Hữu Trường, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố chia sẻ: Người dân tích cực đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Phương châm “Cùng nhau chung vui khi khỏe mạnh, đoàn kết, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn” đã trở thành nét đẹp trong đời sống khu dân cư. Điều đáng nói, những hoạt động này không đòi hỏi sự đóng góp lớn về vật chất mà quan trọng hơn là tinh thần tự nguyện và trách nhiệm của mỗi gia đình. Người có điều kiện góp kinh phí, người có thời gian tham gia công việc chung, người cao tuổi đóng góp kinh nghiệm, uy tín để vận động con cháu. Mỗi người một phần việc, cùng tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng.

Không riêng khu vực đô thị, ở các bản làng vùng cao, sự gắn kết còn thể hiện qua việc giúp nhau ngày công, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất; hiến đất làm đường, góp sức xây dựng công trình phúc lợi. Khi thiên tai xảy ra, người góp tiền, người hỗ trợ nhu yếu phẩm, người trực tiếp tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả. Những việc làm ấy không chỉ giúp các gia đình vượt qua khó khăn mà còn bồi đắp niềm tin, tình nghĩa giữa các thành viên trong cộng đồng.

Đoàn kết không chỉ là sẻ chia lúc khó khăn mà còn là cùng bàn bạc, cùng thực hiện những công việc chung. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, tiếp nối truyền thống Điện Biên Phủ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày nay tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Nhân dân Bản Phủ, xã Thanh An thường xuyên chung tay vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan nông thôn.

Tại bản Phủ, xã Thanh An, việc triển khai các chương trình, dự án đều chú trọng phát huy vai trò của người dân. Bà Quàng Thị Phương, Trưởng ban công tác Mặt trận bản cho biết: Sau khi chi bộ và các đoàn thể bàn bạc, thống nhất phương án, nội dung được đưa ra họp bản để người dân thảo luận, đóng góp ý kiến. Nhờ vậy, các công việc được triển khai phù hợp thực tế và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng. Tại xã Thanh An, hội thi xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” thu hút 12 đội tham gia; hoạt động góp phần lan tỏa trách nhiệm của mỗi gia đình. Qua các cuộc họp bản, những ý kiến khác nhau có điều kiện được trao đổi, những vấn đề chưa phù hợp được xem xét trước khi triển khai. Khi hiểu rõ công việc và trách nhiệm của mình, người dân cũng chủ động hơn trong thực hiện. Đây là yếu tố quan trọng để hạn chế tình trạng vận động một chiều, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong các chương trình phát triển.

Ở bản Hoong Lếch, xã Thanh Nưa, sự chung sức được thể hiện trong phát triển sản xuất. Ông Lò Quang Vinh chia sẻ, các gia đình tích cực thi đua lao động, lựa chọn những cây trồng phù hợp như bưởi da xanh, bưởi Diễn, dưa chuột, khoai lang, cà chua. Sản xuất ngày càng đa dạng, nhiều hộ có thu nhập khá hơn, đời sống từng bước cải thiện. Tuy nhiên, để sự đồng thuận được duy trì, người dân phải thực sự được lắng nghe và tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Bà Nguyễn Thị Nho, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố A1, phường Điện Biên Phủ cho biết, mỗi khi có chủ trương mới, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các đoàn thể tổ chức họp, trao đổi, tìm phương án phù hợp. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, người dân tiếp tục chủ động đóng góp ý kiến, cùng xây dựng khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Biên Phủ khẳng định, Mặt trận phường xác định hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh chính là cách củng cố niềm tin và tạo đồng thuận.

Sức mạnh đoàn kết được thể hiện qua sự đồng thuận và trách nhiệm của người dân đối với những công việc chung. Điển hình như dự án thể thao tại phường Điện Biên Phủ, với diện tích giải phóng mặt bằng hơn 15,38ha, liên quan đến 147 hộ gia đình, cá nhân. Khi chủ trương được công khai, quyền lợi chính đáng được quan tâm và tiếng nói của người dân được tôn trọng, sự đồng thuận sẽ trở thành động lực để triển khai hiệu quả các công trình, dự án.

Từ những phần việc nhỏ ở tổ dân phố đến các chương trình phát triển kinh tế ở thôn bản, sự đồng lòng được nuôi dưỡng bằng những lợi ích thiết thực, bằng niềm tin và trách nhiệm của mỗi người.