Tại chương trình, Đại tá Tạ Đức Ninh, nguyên Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ Công an, truyền đạt chuyên đề “Kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy”.

Đại tá Tạ Đức Ninh truyền đạt chuyên đề về ma túy, nghiện ma túy và kỹ năng phòng ngừa.

Chuyên đề giúp cán bộ công đoàn nhận diện nguy cơ, tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đặc biệt tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Cán bộ công đoàn được trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân lao động.

Cũng tại chương trình, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, truyền đạt chuyên đề “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong tình hình mới”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phân tích những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, sự thay đổi của lực lượng lao động và xu hướng truyền thông trên mạng xã hội đối với công tác tuyên truyền công đoàn.

Từ đó, đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gần gũi, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hóa công nhân, văn hóa ứng xử và tác phong công nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương truyền đạt chuyên đề đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong tình hình mới.

Bà Thái Thu Xương cũng đề cập các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2031, trong đó chú trọng đa dạng hóa phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, người lao động.

Cán bộ công đoàn cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, lắng nghe, tương tác và đồng hành cùng người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới.