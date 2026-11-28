Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong phiên giao dịch sáng 27/11, khi giới đầu tư trở lại sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), đồng loạt tăng giá. Trong khi đó, các biện pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán mới của Trung Quốc và căng thẳng tại Trung Đông cũng góp phần thúc đẩy giá tài sản trên các thị trường hàng hóa.

Tính đến 8 giờ 10 sáng 27/11 (giờ miền Đông Mỹ), hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 1,7%, lên 7.320 điểm; Nasdaq tăng 2,4%, Dow Jones tăng 1,3% và Russell 2000 tăng 1,5%.

Chỉ số đo lường biến động thị trường VIX giảm xuống 25 điểm. Do kỳ nghỉ lễ Black Friday, thị trường chứng khoán Mỹ chỉ giao dịch trong 3,5 giờ và dự kiến đóng cửa lúc 13 giờ cùng ngày. Thanh khoản thấp có thể khiến biến động giá mạnh hơn bình thường.

Đà phục hồi nối tiếp diễn biến tích cực vào cuối phiên giao dịch ngày 25/11, sau khi S&P 500 có thời điểm giảm xuống 6.970 điểm trước khi đóng cửa ở mức 7.183 điểm. Tuy nhiên, Nasdaq vẫn giảm 8% trong tháng 11 và đang hướng tới tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2022.

Trong phiên trước giờ mở cửa, cả 7 cổ phiếu thuộc nhóm Magnificent Seven đều tăng giá.

Meta Platforms tăng 3,2%, Nvidia tăng 2,4%, Alphabet và Amazon cùng tăng 2,6%, Tesla tăng 2,1%, Microsoft tăng 1,9% và Apple tăng 0,7%.

Một số doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ và thiết bị quang học ghi nhận mức tăng mạnh hơn, trong đó Sandisk tăng 11,2%, Coherent tăng 9,6% và Lumentum tăng 9,3%.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi Singapore xác nhận đang đàm phán với Washington nhằm duy trì quyền tiếp cận các loại chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cho biết chưa trao đổi với Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nhưng có thể sớm thực hiện cuộc trao đổi này.

Cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác đồng cũng tăng mạnh, trong đó Freeport-McMoRan tăng 5,9% và Southern Copper tăng 5,2%, trong bối cảnh giá đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2026.

Cổ phiếu SpaceX tăng 4,6% sau khi tỷ phú Elon Musk cho biết sẽ tặng trẻ em Mỹ thêm một cổ phiếu của công ty mỗi năm. Palantir tăng 3,6% sau khi ký thỏa thuận với Ba Lan.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,06 điểm phần trăm, lên 4,92%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 4,69%.

Thị trường hiện dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 9-10/12.

Giá dầu thô tăng phiên thứ tư liên tiếp, hướng tới tuần tăng đầu tiên trong tháng 11. Dầu WTI tăng 2,1%, lên 85,42 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 1/2027 lên 96,80 USD/thùng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cơ sở năng lượng tại Trung Đông liên tiếp bị tấn công. Lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Arabia, khiến một số hoạt động tại đây phải tạm ngừng. Iran thông báo một tàu chở dầu trúng thủy lôi gần đảo Ghanam của Oman, trong khi Kuwait cáo buộc Iran tiến hành một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây chết người; Tehran đã bác bỏ trách nhiệm.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng khoảng 3%, lên gần 3.670 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng. Giá bạc tăng 6,5%, lên 44,25 USD/ounce. Giá đồng tại Sở Giao dịch kim loại London tăng gần 5%, vượt 12.000 USD/tấn; bạch kim và palladium cũng đồng loạt tăng. Bitcoin tăng khoảng 1,4%, giao dịch quanh mức 61.600 USD, trong khi Ethereum ở mức khoảng 1.700 USD./.