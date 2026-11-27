Theo đó, một số nội dung mới được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, về vị trí, chức năng, Cục Hải quan là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước.

Về nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, Cục Hải quan thực hiện 17 nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định như bổ sung điểm d khoản 1 Điều 2 về Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) (theo đó, Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN sẽ là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép sửa đổi Danh mục AHTN dưới sự chỉ đạo của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN. Ngoài ra, do việc sửa đổi Danh mục AHTN là sửa đổi, bổ sung Điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế. Vì vậy, Cục Hải quan có trách nhiệm trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ phê duyệt Danh mục AHTN); sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 Điều 2 về tổ chức thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Cục Hải quan được tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo mô hình 3 cấp. Trong đó, Cục Hải quan tại Trung ương có 12 đơn vị gồm: Văn phòng, 6 Ban (Ban Pháp chế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra, Ban Tài vụ - Quản trị, Ban Quản lý rủi ro, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan); 5 Chi cục (Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu, Chi cục Kiểm định hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan). Theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, Ban Giám sát quản lý về hải quan tổ chức lại thành Chi cục Giám sát quản lý về hải quan. Ban Nghiệp vụ thuế hải quan tổ chức lại thành Chi cục Thuế xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan có 20 Hải quan khu vực. Tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của Hải quan khu vực quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 3456/QĐ-BTC ngày 26/11/2026. Các Hải quan khu vực được tổ chức bình quân không quá 08 đơn vị (gồm: Văn phòng, Phòng, Đội nghiệp vụ) trên một Hải quan khu vực. Theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, Chi cục Hải quan khu vực tổ chức lại thành Hải quan khu vực.

Về Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Hải quan khu vực, số lượng Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu không quá 165 đơn vị. Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu không tổ chức các đơn vị bên trong, làm việc theo chế độ chuyên viên.

Để bộ máy mới đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2027, không ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, không ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân và doanh nghiệp, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác pháp chế, công tác nghiệp vụ, công nghệ thông tin và một số công tác liên quan khác.