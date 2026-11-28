Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Triệu Lộc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân.

Điểm mới trong CCHC ở Triệu Lộc là đổi mới phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ để giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC), danh mục, quy trình TTHC được công khai đầy đủ; bàn hướng dẫn được bố trí để hỗ trợ tổ chức, cá nhân, nhất là người cao tuổi và những người chưa thành thạo công nghệ, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, địa phương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở, các cuộc họp, trang thông tin điện tử và mạng xã hội, giúp người dân chủ động tìm hiểu, thực hiện các TTHC. Việc duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng được gắn với tăng cường phối hợp giữa trung tâm PVHCC và các bộ phận chuyên môn, bảo đảm quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thông suốt.

Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 2.489 hồ sơ; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 94,6%. Đáng chú ý, 100% hồ sơ đầu vào được số hóa, 100% kết quả giải quyết được ký số điện tử và lưu trữ theo quy định. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 98%.

Một chuyển biến quan trọng khác là việc khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, góp phần giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong hệ thống, từng bước đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ. Việc tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử được thực hiện trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Xã đồng thời đưa vào sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ, chữ ký số chuyên dùng, phần mềm theo dõi nhiệm vụ, lịch công tác và hệ thống lấy số thứ tự tự động tại trung tâm PVHCC.

Đến Trung tâm PVHCC xã làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn, ông Nguyễn Thanh Hải, ở thôn Xuân Hội, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi làm giấy tờ phải mất nhiều thời gian, công sức. Nay được cán bộ trung tâm hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết thuận tiện hơn. Đặc biệt, người dân chỉ cần đến trung tâm PVHCC cấp xã để thực hiện nhiều TTHC, không phải di chuyển lên cấp huyện như trước, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí”.

Theo Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc Nguyễn Hùng Việt, thực tiễn tại Triệu Lộc cho thấy, CCHC trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết công việc mà còn là sự chuyển biến trong tư duy và cách thức phục vụ Nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; đẩy mạnh số hóa, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và chất lượng giải quyết hồ sơ đúng hạn. Cùng với đầu tư hạ tầng công nghệ, địa phương chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.