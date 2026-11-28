Bóc tách hai dòng vốn trong cuộc đua tăng vốn ngân hàng

Năm 2026, làn sóng tăng vốn điều lệ diễn ra sôi động trong hệ thống khi nhiều ngân hàng đặt mục tiêu chinh phục mốc 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng vốn ấn tượng là sự khác biệt về nguồn hình thành, bởi không phải mọi phương án tăng vốn đều mang lại dòng tiền mới cho ngân hàng.

Bóc tách các phương án phát hành cho thấy, có ngân hàng tăng vốn bằng cách chuyển lợi nhuận tích lũy, các quỹ dự trữ thành vốn điều lệ (tăng vốn từ nguồn lực nội tại); có ngân hàng huy động thêm tiền từ cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài. Hai hình thức này đều giúp củng cố vốn chủ sở hữu nhưng tạo ra tác động khác nhau đối với dòng tiền thực tế (Bảng dưới).

Phương án tăng vốn điều lệ của một số ngân hàng năm 2026

(Cập nhật đến ngày 27/11/2026. Đơn vị tính: tỷ đồng)

Nguồn: Tổng hợp từ thông tin công bố của các ngân hàng và NHNN

Áp lực mở rộng tín dụng đặt ra yêu cầu bổ sung vốn thực chất

Câu chuyện phân biệt hai dòng vốn càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng nhanh. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2026 của 28 ngân hàng, đến ngày 30/9, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 16,09 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12,5% so với cuối năm 2025, tương đương tăng thêm gần 1,79 triệu tỷ đồng chỉ sau 9 tháng. Có 26/28 ngân hàng ghi nhận dư nợ tăng so với đầu năm.

Tại một số ngân hàng đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, dư nợ tín dụng cũng mở rộng khá mạnh. VPBank ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng đạt 1.212.144 tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 28,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 268.242 tỷ đồng. MB đạt 1.288.128 tỷ đồng, tăng 18,8%, tương ứng tăng thêm 204.109 tỷ đồng. Trong khi đó, Techcombank đạt 868.473 tỷ đồng, tăng 13,1%, còn Vietcombank đạt 1.816.093 tỷ đồng, tăng 8,5%.

Ảnh minh họa (Nguồn: baochinhphu.vn)

Diễn biến này cho thấy nhu cầu bổ sung vốn của các ngân hàng không chỉ đến từ mục tiêu nâng quy mô vốn điều lệ mà còn gắn trực tiếp với yêu cầu đáp ứng tốc độ tăng trưởng tài sản và tín dụng. Khi dư nợ cho vay mở rộng, tài sản có rủi ro sẽ tăng lên, ngân hàng phải có thêm vốn tự có để duy trì các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Vì vậy, nguồn vốn huy động mới từ cổ đông và nhà đầu tư có ý nghĩa trực tiếp trong việc bổ sung nguồn lực tài chính, trong khi việc chuyển lợi nhuận tích lũy và các quỹ dự trữ thành vốn điều lệ chủ yếu làm thay đổi cơ cấu bên trong vốn chủ sở hữu, không tạo thêm dòng tiền mới cho ngân hàng.

Một chuyên gia ngân hàng cho rằng, trong bối cảnh các NHTM Việt Nam đang đẩy mạnh áp dụng các chuẩn mực Basel III, yêu cầu về chất lượng và khả năng chống chịu của vốn ngày càng được chú trọng hơn. Theo đó, việc tăng vốn cần đi đôi với nâng cao chất lượng vốn tự có và bảo đảm khả năng xử lý tổn thất cần thiết. Hai phương thức tăng vốn vì thế có vai trò bổ trợ cho nhau: tăng vốn từ nguồn lực nội tại giúp chuyển hóa lợi nhuận tích lũy thành nền tảng vốn dài hạn; huy động vốn mới tạo thêm nguồn lực tài chính để ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.