Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), riêng tháng 10/2026, xuất khẩu cá tra đạt 232 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tháng ghi nhận kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm.

Lũy kế 10 tháng, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,9 tỷ USD, tăng 10%. Theo VASEP, ngành cá tra chỉ còn cách mục tiêu 2 tỷ USD khoảng 36 triệu USD.

Xét theo thị trường, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch 545 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ và chiếm 28% tổng giá trị xuất khẩu. Nếu tính cả Hồng Kông, con số này đạt 571 triệu USD, tăng 21%.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường tiêu thụ cá tra lớn thứ hai nhưng kết quả không mấy khả quan. Sau 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 249 triệu USD, giảm 13%. Riêng tháng 10 đạt 25 triệu USD, giảm 16%, đánh dấu tháng suy giảm thứ sáu liên tiếp kể từ tháng 5.

Một trong những nguyên nhân gây áp lực cho ngành cá tra là các biện pháp phòng vệ thương mại tại Hoa Kỳ. Ngày 12/8/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 21 (POR21) đối với cá tra, cá basa đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc diện rà soát đều tăng so với kết quả sơ bộ.

Cụ thể, Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông chịu mức thuế 1 USD/kg, tăng từ 0,29 USD/kg; CTCP Thủy sản NTSF chịu mức 0,38 USD/kg, tăng từ 0,07 USD/kg. Các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng tiếp tục chịu mức toàn quốc 2,39 USD/kg.

Dù đối mặt với rào cản thuế quan, Hoa Kỳ vẫn được đánh giá là thị trường còn nhiều tiềm năng đối với cá tra Việt Nam.

Đáng chú ý, nguồn cung cá tuyết được dự báo suy giảm do hạn ngạch khai thác bị siết chặt, có thể khiến giá mặt hàng này tăng. Khi đó, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các loại cá thịt trắng thay thế với giá cạnh tranh hơn như cá minh thái, cá tra và cá rô phi.

Đây được xem là cơ hội để cá tra Việt Nam mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ và châu Âu. Tuy nhiên, để tận dụng dư địa tăng trưởng, doanh nghiệp vẫn cần chủ động thích ứng với các rào cản thương mại, kiểm soát chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh tại những thị trường xuất khẩu chủ lực.