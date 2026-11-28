Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank – HOSE: MBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 30.518 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tương đương 77% kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 73% dự báo cả năm của Chứng khoán ACBS.

Dù lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng tích cực, diễn biến chất lượng tài sản của MBBank trong quý III/2026 có dấu hiệu kém thuận lợi, khi nợ xấu, nợ nhóm 2 và tỷ lệ nợ chuyển quá hạn đều gia tăng.

Nợ xấu tăng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu thu hẹp

Theo báo cáo cập nhật của ACBS, chất lượng tài sản của MBBank suy giảm trong quý III/2026. Tỷ lệ nợ chuyển quá hạn đạt 0,99% trong quý, gần gấp đôi mức bình quân lịch sử 0,56%/quý. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,67%, còn nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) lên 1,32%, lần lượt tăng 22 điểm cơ bản và 33 điểm cơ bản so với quý trước.

Nợ nhóm 2 là nhóm nợ cần chú ý, có nguy cơ chuyển thành nợ xấu nếu khách hàng không cải thiện khả năng thanh toán.

Diễn biến này kéo theo áp lực gia tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý III/2026, chi phí dự phòng của MBBank tăng 23,4% so với quý trước, dù chi phí tín dụng đạt 0,42% trong quý.

Đáng chú ý, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng giảm còn 84,7%, từ mức 93,6% trong quý II/2026. Điều này cho thấy lượng dự phòng hiện có tương ứng với tỷ lệ thấp hơn so với quy mô nợ xấu, đồng thời ngân hàng có thể phải tiếp tục tăng trích lập nếu chất lượng tài sản diễn biến bất lợi.

ACBS dự phóng chi phí tín dụng của MBBank ở mức 1,8% trong năm 2026 và 2,1% trong năm 2027, nhằm duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh 83%.

MBBank ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng tỷ lệ nợ xấu gia tăng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống còn 84,7%.

Tín dụng tăng mạnh, dư nợ bất động sản và xây dựng mở rộng

Trong quý III/2026, tín dụng của MBBank tăng 4,7% so với quý trước, tăng 36,8% so với cùng kỳ và tăng 18,5% so với đầu năm. Mức tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với mức tăng 11,6% của toàn ngành được đề cập trong báo cáo.

Động lực tăng trưởng tín dụng đến từ nhóm doanh nghiệp bất động sản và xây dựng, với dư nợ tăng 70,6% so với cùng kỳ, chiếm 17,6% tổng dư nợ của ngân hàng.

ACBS dự báo tăng trưởng tín dụng của MBBank có thể duy trì ở mức 35% trong cả năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng cho vay cũng đặt ra yêu cầu về khả năng huy động vốn và kiểm soát chất lượng các khoản vay.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng huy động vốn của MBBank tăng 16,9% so với đầu năm, thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Chênh lệch này đẩy tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) lên 99,4%, phản ánh áp lực cân đối nguồn vốn của ngân hàng.

Lợi nhuận tăng hơn 42% trong quý III

Trong quý III/2026, MBBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.330 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 2,2% so với quý II. Lợi nhuận trước dự phòng vẫn tăng 40,9% so với cùng kỳ và tăng 5,2% so với quý trước.

Tổng thu nhập của ngân hàng tăng 35,2% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động tăng 21,5%. Nhờ kiểm soát chi phí, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 26,2%, so với mức 29,1% cùng kỳ năm ngoái.

Biên lãi ròng (NIM) trong quý III giảm 4 điểm cơ bản so với quý trước, xuống 4,19%, nhưng vẫn tăng 3 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Theo ACBS, chi phí vốn tăng nhanh hơn lợi suất tài sản sinh lãi, lần lượt tăng 43 điểm cơ bản và 37 điểm cơ bản so với quý trước.

So với cùng kỳ, lãi suất tiền gửi tăng 319 điểm cơ bản, trong khi lợi suất cho vay tăng 186 điểm cơ bản. MBBank duy trì NIM nhờ tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 34,2%.

ACBS dự báo NIM của MBBank đạt 3,9% trong năm 2026 và 3,8% trong năm 2027, trong bối cảnh ngân hàng tăng huy động vốn qua giấy tờ có giá nhằm duy trì thanh khoản.

Thu nhập ngoài lãi trong quý III tăng 24,9% so với cùng kỳ, nhưng giảm 8,1% so với quý trước. Sự sụt giảm theo quý chủ yếu đến từ thu phí dịch vụ giảm 7,1% và thu hồi nợ ngoại bảng thấp hơn trong bối cảnh thị trường bất động sản kém thanh khoản. Ngược lại, hoạt động ngoại hối và kinh doanh chứng khoán có sự cải thiện.