Phố Wall khép lại phiên 27/11 trong sắc xanh, với Nasdaq tăng 2,3%, dẫn dắt đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI - ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 27/11(rạng sáng ngày 28/11 giờ Việt Nam) trong sắc xanh, khi nhà đầu tư tranh thủ mua vào các cổ phiếu công nghệ và những doanh nghiệp chịu áp lực bán mạnh trong các phiên trước đó. Cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng điểm, trong đó Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng hơn 2%.

Các chỉ số S&P 500 tăng 114,71 điểm, tương đương 1,6%, lên 7.297,49 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 591,99 điểm, tương đương 1,2%, lên 50.774,94 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 543,70 điểm, tương đương 2,3%, lên 24.129,50 điểm.

Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, cũng tăng 1,7%, lên 2.750,30 điểm. Diễn biến này cho thấy lực cầu không chỉ tập trung ở những cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn mà còn lan sang nhiều nhóm doanh nghiệp khác trên thị trường.

Phiên tăng điểm diễn ra trong bối cảnh thị trường Mỹ vừa trải qua kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) hôm thứ Năm (26/11). Do đó, phiên giao dịch ngày 27/11 có thời gian rút ngắn, kết thúc sớm hơn thông lệ và thanh khoản nhìn chung không quá sôi động.

Dù vậy, việc các chỉ số đồng loạt đi lên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể sau những phiên giao dịch đầy biến động trước đó. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng AI tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường phục hồi.

Đà tăng của Phố Wall trong phiên 27/11 chủ yếu đến từ hoạt động săn tìm cổ phiếu giá thấp sau đợt bán tháo mạnh trong tháng. Nhà đầu tư quay trở lại với các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là nhóm sản xuất chip bán dẫn và những công ty cung cấp hạ tầng phục vụ phát triển AI.

Trong những tuần gần đây, cổ phiếu công nghệ chịu sức ép đáng kể khi giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về hiệu quả đầu tư vào AI, quy mô chi tiêu ngày càng lớn của các tập đoàn công nghệ và khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng trong tương lai. Những lo ngại này khiến dòng tiền có thời điểm rút khỏi các cổ phiếu từng được xem là động lực tăng trưởng chủ đạo của thị trường.

Tuy nhiên, diễn biến phiên cuối tuần cho thấy một bộ phận nhà đầu tư đang nhìn nhận mức điều chỉnh vừa qua là cơ hội để tích lũy cổ phiếu có nền tảng tốt với mức định giá hấp dẫn hơn.

Các cổ phiếu bán dẫn từng chịu áp lực bán mạnh trong tháng đã phục hồi. Micron Technology và Marvell Technology đều tăng giá, trong khi nhóm cổ phiếu bán dẫn nói chung ghi nhận diễn biến tích cực.

Những doanh nghiệp hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI cũng thu hút lực cầu. Sandisk, nhà sản xuất thiết bị lưu trữ dữ liệu; Lumentum, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm quang học; và Dell Technologies, nhà sản xuất máy chủ, đều tăng giá trong phiên.

Ở nhóm doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn, Amazon, Microsoft, Meta Platforms và Oracle đồng loạt đi lên. Tesla cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý, góp phần củng cố đà phục hồi của chỉ số Nasdaq.

Không chỉ công nghệ, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến tích cực. Chỉ số ngân hàng thuộc S&P 500 tăng điểm, được hỗ trợ bởi đà đi lên của JPMorgan Chase.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Vertex Pharmaceuticals giảm sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) kéo dài thời gian xem xét một loại thuốc điều trị bệnh thận của doanh nghiệp thêm tối đa ba tháng.

Mặc dù vậy, đà phục hồi trong tuần chưa đủ để xóa bỏ những lo ngại về triển vọng thị trường trong tháng 11. Theo Reuters, S&P 500 và Nasdaq vẫn chịu sức ép từ những bất ổn liên quan đến chi phí đầu tư AI, hoạt động vay nợ của các tập đoàn công nghệ và khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư quy mô lớn vào trung tâm dữ liệu.

Một yếu tố khác khiến giới đầu tư thận trọng là triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những dữ liệu kinh tế mới cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn ước tính ban đầu trong quý III, trong khi lạm phát tháng 10 có dấu hiệu tăng tốc trở lại. Điều này làm gia tăng lo ngại Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Reuters cho biết, thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, qua đó tạo thêm áp lực đối với các tài sản có mức độ nhạy cảm cao với lãi suất, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ tăng trưởng.

Bên cạnh đó, thanh khoản phiên 27/11 tương đối thấp do thị trường chỉ giao dịch nửa ngày sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn cần thêm những phiên giao dịch đầy đủ tiếp theo để đánh giá độ bền của lực cầu và khả năng duy trì xu hướng phục hồi.

Tính từ đầu năm đến hết phiên 27/11, S&P 500 tăng 6,6%, Dow Jones tăng 5,6%, Nasdaq tăng 3,8% và Russell 2000 tăng 10,8%.

Nhìn chung, phiên giao dịch cuối tuần mang lại tín hiệu tích cực cho Phố Wall sau giai đoạn biến động mạnh. Tuy nhiên, đà tăng hiện tại vẫn cần được kiểm chứng bằng sự cải thiện của thanh khoản và khả năng duy trì dòng tiền ở nhóm cổ phiếu công nghệ. Những câu hỏi về hiệu quả đầu tư AI, lạm phát và chính sách lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là các yếu tố chi phối tâm lý thị trường trong những phiên giao dịch cuối tháng 11.